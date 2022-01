Alessandra Sublet : Son ex-mari Clément Miserez la taquine publiquement, elle réplique avec humour

Il y a quelques jours, Alessandra Sublet était fière de dévoiler la nouvelle couverture du magazine hors-série ELLE Nutrition sur laquelle elle figure. En effet, pour l'édition du mois de janvier, l'animatrice a accepté de poser et de parler de son alimentation quotidienne ou encore de sa manière d'entretenir sa silhouette. Une silhouette sans défaut pour l'animatrice de 45 ans qui apparaît souriante et radieuse, sans oublier au naturel, sur l'image du magazine féminin. Ce qui lui a d'ailleurs valu de recevoir une vague de compliments dans les commentaires. Mais pour ne rien faire comme les autres, son ex-mari Clément Miserez a préféré ironiser sur son soi-disant côté "healthy".

En effet, le producteur de cinéma connaît sans doute mieux que personne les véritables habitudes d'Alessandra Sublet avec qui il a été marié pendant plusieurs années avant de divorcer en 2018. Ensemble, ils ont même eu deux enfants Alphonse et Charlie (7 et 9 ans), pour lesquels ils avaient accepté de se confiner ensemble en 2020. Ainsi, en tombant sur le magazine ELLE, Clément Miserez n'a pas pu s'empêcher de faire une blague à son ex et ce n'est pas la première fois. En légende de la couverture qu'il a repostée sur Instagram, il lui propose : "Un MacDo ce soir Alessandra ?"

Une petite moquerie qui a bien fait rire la principale intéressée, laquelle a rétorqué pour se défendre : "Je dois te laisser, je suis en plein atelier cuisine".