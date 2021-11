Alessandra Sublet balance un "dossier" sur son ex-mari Clément Miserez

Entre Alessandra Sublet et son ex-mari Clément Miserez, l'ambiance est toujours au beau fixe. Les parents d'Alphonse et Charlie (7 et 9 ans) ont même maintenu une complicité très forte malgré leur divorce en 2018. Les internautes peuvent régulièrement le constater sur les réseaux sociaux, devenus leur terrain de jeu favori pour être taquin l'un envers l'autre.

Ce mercredi 17 novembre 2021, c'est Alessandra Sublet qui a lancé les hostilités avec humour alors qu'elle s'amusait à partager des photos de son passé en story Instagram. Après l'avoir découverte adolescente en "1ère L" avec une copine puis à 17 ans lors d'un shooting photo ou encore aux âges de 7 et 8 ans avec des coupes au bol (voir notre diaporama), l'animatrice s'est amusée à afficher ses proches, à savoir ses amis, ses collègues et... Clément Miserez !

La figure de TF1 n'a en effet pas pu s'empêcher de poster une photo de son ex à l'époque où il était encore un enfant. Le producteur de cinéma y apparaît méconnaissable avec les cheveux longs tel un Beatles, le sourire aux lèvres et déjà un appareil pour enregistrer en main. "Je précise que je n'ai pas leur accord pour la diffusion de ces photos et que je vais me faire tuer mais je vous aime", Alessandra Sublet a-t-elle commenté avec un émoji hilare. Et pour elle de s'excuser auprès du père de ses enfants : "Pardon."

Clément Miserez ne lui en a apparemment pas voulu d'avoir retrouvé cette archive car il a lui-même fini par la repartager sur son propre compte. "Quand ton ex-femme te balance un dossier sur Insta", a-t-il légende.