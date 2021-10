Alessandra Sublet, maman comblée : adorable photo d'Alphonse et Charlie, si complices

Les vacances semblent bien se passer pour Alessandra Sublet. C'est avec ses enfants Alphonse et Charlie (7 et 9 ans, fruits de son union passée avec Clément Miserez) qu'elle profite de cette semaine. Et l'animatrice de 45 ans n'a pas manqué de partager une photo qui a fait fondre ses abonnés, sur Instagram.

Les vacances de la Toussaint ont débuté le 23 octobre dernier. Durant deux semaines, certains écoliers ont donc le plaisir d'en profiter à 100%, avec leurs parents. C'est le cas d'Alphonse et Charlie qui sont avec leur maman, qui profitent d'un bon moment au bord de l'eau. Le soleil étant au rendez-vous là où ils se trouvent, Alessandra Sublet leur a organisé une sortie en mer. Et la pétillante brune de 45 ans a souhaité immortaliser un moment de complicité entre ses deux merveilles.

Sur la photo qu'elle a partagée mardi 26 octobre 2021, on peut retrouver Alphonse et Charlie assis de dos, en maillot de bain. Tous deux contemplent l'eau et la fillette semble prête à déposer la main sur le dos de son frère. Un instant qui a empli Alessandra Sublet d'amour.