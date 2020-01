Alessandra Sublet divorcée : confidences sur ses relations avec son ex-mari

Après avoir longuement mené l'enquête fin 2019 dans l'émission Mask Singer (TF1), Alessandra Sublet a pu profiter de quelques instants de repos en famille. Elle fera néanmoins son grand retour le soir du 31 janvier 2020 aux commandes de l'émission Stars à nu, destinée à sensibiliser les téléspectateurs aux cancers du sein, des testicules et de la prostate. Interrogée par le magazine TV Grandes Chaînes, l'animatrice de 43 ans a profité de l'occasion pour faire quelques confidences sur sa vie de famille depuis qu'elle a divorcé de son ex-mari, le producteur de cinéma Clément Miserez.

C'est en 2018, après une idylle longue de sept ans, que les parents de Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans), ont décidé de se séparer en toute discrétion. Deux ans après, Alessandra Sublet affirme entretenir de bonnes relations avec son ancien époux, pour le bien de ses enfants. "Dans la vie, il faut savoir aller au bout des choses. Quand on s'engage à faire des enfants avec quelqu'un, je trouve dommage de ne pas essayer de trouver un terrain d'entente pour qu'ils grandissent heureux", explique-t-elle au média.

Désireuse d'apporter un équilibre à ses bambins, la pétillante présentatrice a même choisi de passer Noël à Saint-Barthélemy, comme au bon vieux temps... avec le père de ses enfants. "On s'entend bien, et je trouve ça plus intelligent de porter ces ondes positives", affirme-t-elle. Aujourd'hui, il n'existe aucune animosité entre les anciens amoureux, uniquement de la complicité et de l'affection.

En bonne maman célibataire, Alessandra Sublet est très discrète sur sa vie privée et prend soin d'exposer le moins possible ses enfants. Pour ce faire, l'animatrice de C'est Canteloup (TF1) a déménagé à la campagne : "J'ai le quotidien de M. et Mme Tout-le-Monde entre mon travail, mes enfants, ma maison que j'adore... J'ai une vie tout à fait normale. Je ne suis absolument pas adepte des mondanités, je dois sortir maximum quatre fois par an", explique-t-elle toujours à TV Grandes Chaînes. Un quotidien simple, qui permet à la jolie brune de garder les pieds sur terre et d'accorder du temps à sa vie de famille.