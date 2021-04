Alessandra Sublet célibataire : Rupture surprise avec son beau Jordan !

Voilà une annonce à laquelle on ne s'attendait pas. Alessandra Sublet et son beau Jordan Deguen, homme d'affaires passionné d'art, de treize ans son cadet, ont rompu ! Il se fréquentaient depuis 2019.

L'information est signée Voici. Le couple a mis fin à sa relation amoureuse, ce qui serait une décision commune. Selon une source, "leur histoire tournait en rond". "Ils se sont séparés en bons termes, avant que leur couple ne s'abîme. Ils sont hyper tristes de cette rupture, mais la tendresse est intacte", continue l'informateur. Pas d'éclats de voix et de crises de larmes donc entre les deux ex.

Leur histoire d'amour avait pourtant l'air parfaite. Ils semblaient fous l'un de l'autre et ils n'avaient que faire du regard des autres. En effet, dès le début de leur relation amoureuse, Alessandra Sublet et Jordan Deguen ont fait l'objet de moqueries à cause de leur différence d'âge. L'animatrice de 44 ans, elle, a toujours assumé. "Mais je n'ai pas voulu ça ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, je me retrouve avec un gars qui a treize ans de moins que moi... (...) Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit 'nan mais jamais de la vie', c'est une rencontre", avait-elle confié à Jarry.

Malgré tout, leur différence d'âge a-t-elle été à l'origine de leur séparation ? On peut se poser la question. Toujours à l'humoriste, elle s'épanchait sur leurs différences : "Maintenant, c'est vrai qu'il fait des activités... Quand tu te retrouves à te coucher le soir et que lui, il joue à WarZone (un jeu vidéo, NDRL), c'est sûr qu'il y a un petit décalage. Je suis au bout de ma life. Et je m'endors et je me dis 'Alex, qu'est-ce que tu fais ?'"

Fin donc du chapitre amoureux entre Alessandra Sublet Jordan Deguen. Peut-être resteront-ils amis comme c'est le cas entre la star de TF1 et son ex-mari Clément Miserez, père de ses enfants Alphonse (6 ans) et Charlie (8 ans).