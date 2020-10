Alessandra Sublet et ses enfants "complices et soudés" : cette épreuve qui les a unis

Maman d'un petit Alphonse (6 ans) et de la grande Charlie (8 ans), Alessandra Sublet reste plutôt discrète sur la vie privée de ses enfants. La présentatrice, qui a toujours refusé de dévoiler leurs visages, a fait des confidences dans les colonnes du ELLE sur son confinement en famille, qu'elle a passé loin de Paris dans une maison de campagne.

"Moi j'ai beaucoup de chance parce qu'on habite une maison à la campagne, c'est notre résidence principale. Donc nous c'était un confinement campagnard un peu tous les jours. Je n'ai absolument pas souffert du confinement, il faut être très honnête", reconnait l'animatrice de C'est Canteloup (TF1).

Avoir Alphonse et Charlie sur le dos pendant des semaines a été un réel plaisir pour l'animatrice, qui a tissé des liens plus forts avec ses enfants. "Et même l'école avec les enfants, j'ai trouvé ça génial. On a même découvert nos enfants différemment avec ce principe scolaire, voir où ils en étaient, même scolairement, comment ils se débrouillaient en français, en maths ou en anglais. Finalement, c'était du bon temps, du temps utile. Et ça m'a encore plus rapprochée. Je ne dirais que des choses positives sur le confinement. Nous en sommes sortis encore plus complices et soudés", s'est félicitée Alessandra Sublet, le 9 octobre 2020.

Rappelons que Charlie et Alphonse sont issus de la relation de leur maman avec son ex, Clément Miserez, dont elle s'est séparée en 2018. Après moins de deux années de célibat, Alessandra Sublet a retrouvé l'amour, dans les bras musclés d'un certain Jordan. Le 5 octobre dernier, ils ont fêté leur anniversaire : 44 bougies pour l'animatrice, et 31 pour le jeune expert en art.