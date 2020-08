Alessandra Sublet : Le visage de son fils Alphonse dévoilé par son ex-mari

Pour ses deux publications, Clément Miserez n'a pas oublié de taguer son ex-compagne, preuve que l'entente est toujours au beau fixe. Alessandra Sublet a d'ailleurs toujours confié avoir divorcé du réalisateur de la meilleure des manières. Ils parviennent même à accueillir les nouveaux compagnons de l'un et l'autre à bras ouverts dans leur vie. "Lui comme moi avons déjà rencontré quelqu'un, présentations officielles à la clé... Ça s'est très bien passé. Même si nous ne sommes plus avec ces personnes, tout est question d'organisation", déclarait-elle dans les pages de Gala.

Des confidences qui ont laissé pensé qu'Alessandra était redevenue célibataire après une idylle avec un homme plus jeune qu'elle mais il n'en est rien. La jolie brune a même fait taire les mauvaises langues en postant récemment des photos dans les bras de celui qui n'est plus si mystérieux et qui répond au nom de Jordan Deguen. Tout ce petit monde forme ainsi une belle et moderne famille recomposée !