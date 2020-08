Alessandra Sublet célibataire : elle a rompu avec son compagnon, confidences...

Alessandra Sublet n'est plus en couple. C'est ce qu'elle laisse très clairement entendre dans les pages du dernier Gala, en kiosques le 6 août 2020. Une interview placée sous le signe de la famille et de l'amour.

Encline à la confidence et connue pour son franc-parler, l'animatrice de 43 ans a évoqué sa relation avec son ex-mari le producteur de cinéma Clément Miserez, avec qui elle a été confinée dans la maison de campagne qu'ils continuent de partager. "On s'est dit que les enfants ne devaient pas subir de dommages collatéraux alors nous avons conservé notre maison de campagne où nous cohabitons", explique-t-elle à ce sujet. Un choix qui a été fait pour qu'Alphonse (né en août 2014) et Charlie (6 ans) "n'aient pas à faire leur sac à dos tous les dimanches pour passer d'une maison à l'autre".

Les enfants, inquiets de voir leurs habitudes chamboulées après l'annonce du divorce de leurs parents, ont donc vite été rassurés. La star de TF1 poursuit : "On leur a expliqué que leur petit monde n'allait pas changer. Il n'y a donc pas eu de drame. Dans une séparation, quand ni l'un ni l'autre ne part pour quelqu'un d'autre, quand il n'y a ni tromperie ni trahison, que chacun gagne sa vie, le divorce a plus de chance de réussir. Il nous a fallu quand même six mois pour trouver le bon équilibre. Avec Clément, l'amitié a toujours primé, et notre priorité reste le bien-être des enfants."

Le quatuor vit donc une vie post-divorce réussie. Alessandra Sublet avait même retrouvé l'amour. Dans ce numéro de Gala, elle fait comprendre que cette relation fait à présent partie du passé : "Le jour où je rencontrerai quelqu'un, où je déciderai de m'installer avec un homme, au point de bousculer cette organisation, n'est pas arrivé. J'ai besoin de temps." Et quand le magazine lui demande si la situation (son divorce réussi avec son ex-mari, leur cohabitation...) l'empêche de refaire sa vie, elle répond : "Pas du tout. Lui comme moi avons déjà rencontré quelqu'un, présentations officielles à la clé... Ça s'est très bien passé. Même si nous ne sommes plus avec ces personnes, tout est question d'organisation."

En avril, alors qu'elle était confinée avec son ex, Alessandra Sublet avait fait savoir que son compagnon vivait bien la chose : "Il connaît la situation, il gère. Dans des moments aussi graves, on relativise aisément." Il faut croire que d'autres raisons les ont poussés à la séparation.