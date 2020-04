Alessandra Sublet : Confinée avec son ex-mari, son chéri jaloux ? "Il gère..."

Être confinée avec son ex, un cauchemar ? Pour Alessandra Sublet, pas du tout ! Interviewée par Télé Star, l'animatrice de 43 ans a accepté d'en dire un peu plus sur cette situation très spéciale qu'elle vit actuellement en pleine épidémie de coronavirus. En très bons termes avec son ex-mari, le producteur Clément Miserez, Alessandra semble ne pas avoir hésité une seconde à cohabiter avec lui, pour le bien de ses enfants. Elle explique : "On a pris la décision en moins de cinq minutes. On s'entend bien. Ça nous a paru naturel". Alors, cet engouement serait-il le signe d'un possible retour de flamme entre les deux ex ? Pas le moins du monde selon Alessandra qui assure que cette cohabitation est strictement amicale. Taquinés par leurs deux enfants, elle révélait à Télé Magazine en mars 2020 : "Notre fille nous charrie même à table en nous demandant si on tient bon. (...) Oui, c'est possible, et pour l'instant, il n'y a pas de blessés !"



Je suis sincère et transparente

S'il y en a bien un qui pourrait être jaloux, c'est son nouveau compagnon. En couple avec un mystérieux jeune homme prénommé "Jo", celui-ci ne serait pourtant pas du tout inquiet, ni jaloux selon l'animatrice. "Il connaît la situation, il gère. Dans des moments aussi graves, on relativise aisément" indique-t-elle aux journalistes de Télé Star. Maman de Charlie (7 ans) et d'Alphonse (5 ans), l'ancienne membre du jury de Mask Singer a d'ailleurs confié qu'elle s'empresserait d'aller retrouver son homme dès que le confinement sera levé. "Si je suis sincère et transparente, la première chose que je ferai, ce sera d'aller voir mon chéri dans le Sud !"