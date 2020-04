Alessandra Sublet : Confinée avec son ex, elle se fait "charrier" par sa fille

Alessandra Sublet est prête à tout pour ses enfants, même à se rabibocher avec son ex-mari Clément Miserez. Un rabibochage temporaire, car les anciens amants se sont simplement retrouvés pour le confinement. De quoi permettre à Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans) d'avoir leurs deux parents avec eux en cette période incertaine. Et pour l'heure, tout semble se passer pour le mieux. En mars dernier, Clément Miserez ironisait même sur la situation en postant une photo tirée d'une scène du film Shining, de Stanley Kubrick, sur laquelle était inscrite la phrase : "Quelques semaines d'isolement avec la famille. Que peut-il se passer de mal ?" Une image bien évidemment bien éloignée de la réalité. Pour le prouver, Alessandra Sublet en a dit plus sur leur cohabitation dans les pages de Télé Magazine.

Lors de cet entretien, la complice de Nicolas Canteloup a d'abord assuré que la question de se confiner ensemble ne s'était pas réellement posée. "On a pris la décision en moins de cinq minutes. On s'entend bien. Ça nous a paru naturel", a-t-elle confié. Et d'ajouter avec humour : "Oui, c'est possible, et pour l'instant, il n'y a pas de blessés."

Si Alessandra Sublet et Clément Miserez prennent soin de ne pas instaurer la confusion auprès de leurs deux enfants, ils ne devraient pas se donner autant de mal. Et pour cause, ces derniers sont bien au fait de la situation. D'après les dires de la jolie brune, tout est très "limpide" au sein de leur famille. "Notre fille nous charrie même à table en nous demandant si on tient bon", relate-t-elle. Pas question pour les ex-époux de se donner une deuxième chance. D'autant plus que le coeur d'Alessandra Sublet bat désormais pour un autre, un homme "un peu plus jeune", comme elle le révélait lors d'un live réalisé avec Jarry il y a quelques semaines.