Alessandra Sublet confinée avec son ex-mari : une image fait beaucoup rire

Que les fans d'Alessandra Sublet n'espèrent pas un retour de flamme. Lors d'un live réalisé avec Jarry, le 22 mars 2020, la belle brune avait assuré que Clément Miserez et elle n'allaient pas en profiter pour se rabibocher. Depuis leur rupture, elle a d'ailleurs retrouvé l'amour dans les bras d'un homme "un peu plus jeune". Farceur, son compagnon lui a d'ailleurs fait une blague dont elle devrait se souvenir toute sa vie. Alors qu'ils étaient dans un aéroport, il s'est éclipsé momentanément afin de glisser un sextoy dans sa valise. "Une espèce... je n'ai jamais vu une quéquette pareille, un monstre", a-t-elle précisé, amusée. Si, en France, les douaniers n'y ont vu que du feu, ceux de Turquie ont rapidement découvert l'objet : "Le mec, il passe ma valise. Et il me dit en anglais : 'Mettez-vous sur le côté.' Je me suis demandé ce qu'il avait vu dans la valise. Il était 4h du matin, j'étais vraiment en vrac. Et là, je vois tous les douaniers se marrer." Comme si cela ne suffisait pas, sa moitié lui avait lancé : "Récupère-la parce qu'elle m'a coûté hyper cher." Une anecdote qui restera forcément dans les annales.