Alessandra Sublet amoureuse d'un homme "plus jeune": rares et drôles confidences

Confiné comme tous les Français à cause du coronavirus, Jarry a trouvé un moyen de divertir ses fans pendant cette période compliquée. L'humoriste de 42 ans organise des live sur Instagram et Facebook, avec un nouvel invité à chaque fois. Après Arthur ou Shy'm, il a partagé un bon moment avec Alessandra Sublet. Et la présentatrice de TF1, âgée de 43 ans lui a fait des confidences amusantes comme l'a repéré un journaliste sur Twitter.

Depuis son divorce d'avec Clément Miserez, Alessandra Sublet a retrouvé l'amour. "J'ai un chéri qui est très joueur, mais très très joueur et un peu plus jeune", a-t-elle confié dans un premier temps la maman de Charlie (née en juin 2012) et Alphonse (né en août 2014). Elle a ensuite raconté une blague que son compagnon lui avait faite, alors qu'ils partaient en voyage. "À l'aéroport, on allait en Turquie pour le travail, il a pris ma valise gentiment. D'ailleurs, je ne me suis même pas posé la question, je ne me suis pas dit : 'Tiens c'est bizarre, il veut bien prendre ma valise !' C'était une petite valise à roulettes, et en fait il est parti aux toilettes avec. Je n'ai pas fait gaffe, j'étais en train de bouquiner et il a mis dans la valise un sextoy énorme. Une espèce... je n'ai jamais vu une quéquette pareille, un monstre", a-t-elle poursuivi amusée.

Afin qu'Alessandra Sublet et la douane ne remarquent rien, il avait entouré l'objet d'une petite bouteille d'eau. Si à Roissy, personne n'y a vu que du feu, c'était bien différent en Turquie : "Quand on est arrivé en Turquie, on a repris tout de suite un autre avion pour se rendre dans un tout petit bled, et là, le mec, il passe ma valise. Et il me dit en anglais : 'Mettez-vous sur le côté.' Je me suis demandé ce qu'il avait vu dans la valise. Il était 4h du matin, j'étais vraiment en vrac. Et là, je vois tous les douaniers se marrer." Quand elle a compris ce qu'il se passait, l'animatrice a tenté de le dissimuler, mais il était trop tard. "Récupère-la parce qu'elle m'a coûté hyper cher", a en plus lancé sa moitié, très fière de sa boutade.