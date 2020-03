Alessandra Sublet maman célèbre : les valeurs qu'elle inculque à ses enfants

Alessandra Sublet vit à 100 à l'heure. L'animatrice télé, passionnée par son métier, se lance toujours dans de nouvelles aventures. En décembre dernier, on la retrouvait par exemple dans le jury du divertissement de TF1 Mask Singer. Sur la même chaîne, elle anime en quotidienne la pastille humoristique C'est Canteloup et, en parallèle, elle continue de produire ses documentaires "Confidentiel" avec des célébrités. Le premier était dédié à Antoine Griezmann et le second mettra en avant le parcours de Tony Parker, à découvrir dès le 24 mars prochain sur TMC.

Vous l'aurez compris, Alessandra Sublet n'a jamais le temps de s'ennuyer. Et lorsqu'elle ne travaille pas avec entrain, elle profite à fond de ses deux enfants, Charlie et Alphonse, en les emmenant régulièrement dans des destinations de rêve. Il faut dire que la carrière de la jolie brune lui permet de vivre plutôt aisément, chose dont elle n'a pas eu peur de parler lors de sa dernière interview pour Télé 7 jours. "Maintenant, je ne vais pas passer ma vie à m'excuser. C'est un milieu qui me permet de bien gagner ma vie. Je me suis battue pour y arriver. En France, nous avons tendance à cacher les signes extérieurs de réussite. Pourquoi en avoir honte ?", a-t-elle déclaré.

Néanmoins, consciente de son statut privilégié, Alessandra Sublet compte bien transmettre les bonnes valeurs à ses deux petits bouts de chou. "Ils n'ont que 5 et 7 ans, mais je peux déjà leur faire comprendre la chance que nous avons, par exemple, de partir retrouver mes parents à Saint-Barthélemy." Ainsi, l'ex-femme du producteur de cinéma Clément Miserez, n'espère qu'une chose : qu'Alphonse et Charlie mènent une carrière aussi passionnée qu'elle dans le futur et, surtout, qu'ils ne se privent pas. "La fausse humilité m'agace. C'est ce que j'inculquerai à mes enfants jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent : quel que soit le métier qu'ils choisissent, qu'ils en soient fiers !"

Une interview à retrouver en intégralité dans le prochain numéro du magazine Télé 7 jours en kiosques dès le lundi 16 mars 2020.