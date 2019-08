Alessandra Sublet sublime à Saint-Barth : silhouette irréprochable en maillot

Les grandes vacances d'été riment toujours avec Saint-Barthélemy pour Alessandra Sublet. Un voyage incontournable qui permet à la pétillante animatrice de 42 ans de retrouver ses parents qui habitent ce petit coin de paradis mais aussi de rejoindre ses amis, dont fait notamment partie Laeticia Hallyday.

Comme un poisson dans l'eau aux Antilles françaises, Alessandra Sublet ne manque de partager son bonheur avec les 167 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Dimanche 11 août 2019, elle leur a proposé de la découvrir en maillot de bain à l'occasion d'une sortie en mer.

L'animatrice de C'est Canteloup ! sur TF1 s'est ainsi dévoilée dans un maillot une pièce découpé dans le dos. Au naturel, la maman de Charlie (7 ans) et Alphonse (qui fêtera ses 5 ans dans quelques jours) affiche une magnifique silhouette tonique et bronzée. Celle qui était autrefois aux commandes de C à vous sur France 5 et de L'Amour est dans le pré sur M6 a récolté de nombreux compliments, notamment d'amis célèbres comme l'actrice Alice Pol qui a validé cette photo de vacances.

Déjà, courant juillet, Alessandra Sublet avait fait sensation en s'exposant en bikini lors de vacances dans le Jura cette fois-ci.