Coronavirus : Sean Penn et sa chérie Leila George font passer des tests gratuits

Face au coronavirus, les stars se sont mobilisées ! Elles sont nombreuses à avoir fait des dons à destination des personnels hospitaliers, des patients contaminés ou de personnes et d'entreprises affectées économiquement affectées par la pandémie. Sean Penn et sa compagne Leila George ont rejoint le mouvement, en se portant volontaires dans un centre de dépistage.

La fondation Core, créée par Sean Penn en 2010 après le séisme à Haïti, se bat contre le Covid-19. Elle gère plusieurs centres de dépistage du virus à Los Angeles, où les citoyens peuvent passer des tests gratuitement. Sean Penn a été surpris dans l'un d'eux, dimanche 5 avril 2020. L'acteur de 59 ans et ex-compagnon de Charlize Theron donnait des directives à d'autres bénévoles. Sa nouvelle petite amie Leila George (de son nom complet Leila George d'Onofrio) l'accompagnait.

L'actrice de 28 ans indiquait aux automobilistes la marche à suivre pour passer le test. Une casquette floquée du logo de la fondation Core sur la tête, portant des lunettes de protection, un masque chirurgical, une combinaison et des gants, Leila avait pris toutes les mesures pour aider en toute sécurité. Sean Penn ne portait qu'un masque de protection, qu'il a retiré pour parler à d'autres volontaires.

Sean Penn et Leila George sont en couple depuis l'automne 2016. Les amoureux ne font que de rares apparitions communes, mais ils sortent de leur réserve pour combattre, à leur manière, le coronavirus.

Jeudi 16 avril 2020, les États-Unis (via les Centres de prévention et de contrôle des maladies) recensaient 632 548 cas de contamination au coronavirus, et 31 071 morts.