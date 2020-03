Alessandra Sublet et son ex-mari amusés par leur fille : Charlie transformée

Alessandra Sublet et son ancien mari Clément Miserez doivent impressionner leurs abonnés. Ils ont beau ne plus être ensemble, l'animatrice du groupe TF1 et le producteur de cinéma ont pris la décision d'être confinés ensemble, avec leurs enfants Alphonse (5 ans) et Charlie (7 ans et demi). Et tout se passe pour le mieux comme on peut le découvrir sur Instagram.

Comme tous les parents, la belle brune de 43 ans et son ex-mari doivent faire l'école à la maison à leurs enfants. Mais ils n'oublient pas d'avoir quelques moments de détente avec leurs merveilles. Le 26 mars 2020, Clément Miserez s'est d'ailleurs amusé de la nouvelle lubie de sa fille. Il a posté une photo de Charlie dans une baignoire... déguisée en sirène. "Sirène en confinement", a-t-il écrit en légende de sa publication, qui était accompagnée de smileys en train de rire. Il a également interpellé Alessandra Sublet en la mentionnant. Les internautes ont été très amusés par ce cliché, cela va sans dire.