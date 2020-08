Alessandra Sublet célibataire : elle retrouve son ex-mari en vacances

Malgré leur divorce, Alessandra Sublet et le réalisateur sont restés très proches. Ils ont même passé le confinement ensemble dans leur maison de campagne avec leurs deux enfants, Alphonse (5 ans) et Charlie (7 ans). Lors d'une interview, elle se confiait à ce sujet. "On a pris la décision en moins de cinq minutes. On s'entend bien. Ça nous a paru naturel".

Plébiscitée par les médias, Alessandra était cette semaine à l'honneur dans le nouveau numéro de Gala, l'occasion pour elle d'évoquer sa séparation avec Clément, laquelle s'est faite tout en douceur : "Dans une séparation, quand ni l'un ni l'autre ne part pour quelqu'un d'autre, quand il n'y a ni tromperie ni trahison, que chacun gagne sa vie, le divorce a plus de chance de réussir. Il nous a fallu quand même six mois pour trouver le bon équilibre. Avec Clément, l'amitié a toujours primé, et notre priorité reste le bien-être des enfants." Et quand le magazine lui a demandé si leur relation particulière l'empêchait de refaire sa vie, Alessandra Sublet, qui avait révélé être en couple avec un homme plus jeune, a annoncé son célibat : "Pas du tout. Lui comme moi avons déjà rencontré quelqu'un, présentations officielles à la clé... Ça s'est très bien passé. Même si nous ne sommes plus avec ces personnes, tout est question d'organisation."