Alessandra Sublet folle de Jordan : "13 ans nous séparent mais tout nous réunit"

Si les deux Balances ont officialisé leur relation au mois d'août en publiant une photo à deux, il semblerait qu'ils soient ensemble depuis bien plus longtemps. "C'est vrai que je protège souvent ma vie privée, mais il faut aussi s'écouter et se sentir libre. Je n'ai pas regretté une seule seconde mon geste, même si cette publication a fait couler beaucoup d'encre, car il a treize ans de moins que moi", expliquait l'animatrice à Télé 7 jours le mois dernier. Malgré les critiques que leur écart d'âge peut susciter, Alessandra Sublet (44 ans) et Jordan (31 ans) continuent de publier des photos d'eux.

On imagine que Jordan lui a été d'un grand soutien lors de l'enregistrement de l'émission Mask Singer (TF1). Cette année, le programme musical a réalisé quelques changements. La production promet une star internationale, uniquement présente lors du deuxième prime, et même un costume double, qui renferme un duo célèbre ou même des frères et soeurs.

L'intégralité de la saison 2 a déjà été tournée, avec un public. Un choix étonnant en pleine pandémie. "Avec l'aval des créateurs du format, la production a pu faire des changements astucieux qui ont boosté le programme. Désormais, sur chaque prime, deux personnalités seront démasquées. Ça nous a donné une énergie supplémentaire, à nous les enquêteurs, car on a dû s'efforcer de reconnaître les personnalités beaucoup plus rapidement que l'année dernière", a développé Alessandra Sublet à Télé Loisirs, le 5 octobre 2020.