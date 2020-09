Alessandra Sublet en couple avec un homme plus jeune : Gad Elmaleh s'en amuse

Comédien, humoriste et... chanteur ! Gad Elmaleh continue de surprendre son public en revenant sur le devant de la scène avec un album de reprises de Claude Nougaro. Jeudi 24 septembre 2020, il était invité à en faire la promotion sur le plateau de C à vous (France 5), émission à laquelle était également conviée Alessandra Sublet. L'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine a alors profité de leur présence à tous les deux pour leur remémorer un bon moment passé dans le programme, à l'époque où la jolie brune en tenait encore les rênes, en 2012. À travers une archive vidéo, on découvre Gad Elmaleh qui tente de faire du charme à Alessandra Sublet au piano en improvisant une petite chanson.

Ces images ont eu vite fait de faire réagir le principal intéressé, qui a eu l'idée de faire allusion à... Jordan Deguen, le nouveau jeune compagnon d'Alessandra. "Quand je vois ça... et après, bon, elle a rencontré quelqu'un. Moi j'avais bossé, hein. Mais c'est comme ça, elle a opté pour la bogossité", commente-t-il feignant d'être déçu. "Pour le jeunisme", en rajoute même Alessandra Sublet, qui n'en a décidément que faire des critiques sur sa différence d'âge avec Jordan.

"Le Blond, elle est avec Le Blond !", s'amuse alors Gad Elmaleh, reprenant ainsi les airs de son célèbre personnage qui a contribué à son succès. Sur sa lancée et sous les rires joyeux d'Alessandra Sublet, il se prête ensuite à une hilarante analyse de Jordan qu'il a eu l'opportunité de rencontrer en coulisses. "Il est parfait, le gars, je l'ai vu tout à l'heure, il a fait des trucs... Il marchait pas dans les câbles !" Son interprétation n'a pas manqué de régaler tout le monde.

Alessandra Sublet ne se cache donc plus d'être amoureuse. Bien au contraire, elle est même bien décidée à le clamer haut et fort quelques semaines après avoir enfin posté une première photo d'elle et son chéri. Lors d'une interview pour Télé 7 Jours, elle justifiait son choix de sortir de sa réserve. "J'ai ressenti l'envie, cet été, de faire comme quelqu'un de totalement anonyme : être fière de la personne qui partage ma vie depuis un an et demi. J'ai donc posté une photo de Jordan, mon compagnon, sur Instagram. C'est vrai que je protège souvent ma vie privée, mais il faut aussi s'écouter et se sentir libre. Je n'ai pas regretté une seule seconde mon geste, même si cette publication a fait couler beaucoup d'encre, car il a treize ans de moins que moi."