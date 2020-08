Alessandra Sublet en couple : Photo avec son jeune compagnon et vives réactions

Mardi 11 août 2020, Alessandra Sublet a surpris tout le monde en publiant une photo de son amoureux sur Instagram, quelques jours seulement après avoir tenu des propos dans la presse qui laissaient penser qu'elle était célibataire. Ce n'est donc pas le cas et à ce que l'on voit elle est toujours avec le même amoureux. Elle a d'ailleurs révélé l'identité de son compagnon.

Micro short et chemise ouverte pour elle, maillot de bain, chemise ouverte pour lui. Elle est à deux doigts de l'embrasser sur la joue ou le cou, lui affiche ses abdos face à l'objectif. Voilà LA photo qui officialise la relation amoureuse entre la belle animatrice Alessandra Sublet et son compagnon. En commentaire, elle a écrit : "We call it love", suivi d'un émoji coeur et d'un hashtag "Jo". Une photo qui n'a laissé personne indifférent.

Quelques jours plus tôt, le 9 août 2020, l'animatrice de TF1 avait publié une story sur son comte Instagram dans laquelle on pouvait voir son compagnon avec une coiffure d'indien. Alessandra Sublet y avait ajouté la chanson My Boy de Billie Eilish et elle l'avait mentionné : Jordan Deguen. Quelques faciles recherches sur la Toile mènent à un dénommé Jordan Deguen président de l'entreprise Coriprod, qui a été créée en 2019, et permettent de savoir qu'il serait né le 5 octobre 1989. Il aurait donc seulement 30 ans.