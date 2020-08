Alessandra Sublet et son amoureux Jordan : photos de leur escapade romantique

Alessandra Sublet et son nouvel amoureux Jordan Deguen ne se cachent plus. Quelques jours après avoir présenté l'heureux élu sur les réseaux sociaux, l'animatrice de 43 ans a publié sur Instagram dimanche 23 août 2020 des photos de leurs vacances en couple.

Ciel bleu quelque peu nuageux, montagne en fond, verdure... Il s'agit là d'un décor de carte postale. C'est à cet endroit, non communiqué, qu'Alessandra Sublet et son compagnon Jordan profitent de leurs derniers jours de vacances. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce séjour est plutôt physique avec au programme, du parapente pour monsieur et... du boulot pour madame, devant son ordinateur et entourée de moutons. Les amoureux ont pu se retrouver et finir la soirée au chaud devant un feu romantique.

"Week-end sportif et studieux. Quel bonheur ces paysages, comme la France est belle. Thanks @jordandeguen pour ce petit coin de paradis", a légendé la belle brune, radieuse au côté de son chéri âgé de 30 ans. En commentaires, les internautes ont été nombreux à complimenter Alessandra Sublet pour ces belles photos.