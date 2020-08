Alessandra Sublet amoureuse : nouvelles photos avec son jeune chéri

Sentimentalement, Alessandra Sublet a connu des hauts et des bas mais, en ce moment, elle est sur une belle page de sa vie amoureuse. Déjà recasée alors qu'on la disait récemment célibataire, la star de TF1 sort avec un charmant jeune homme prénommé Jordan. Qu'importe leur différence d'âge, elle est sur un petit nuage et le fait savoir.

Sur son compte Instagram, samedi 15 août 2020, l'animatrice a ainsi partagé avec ses 288 000 abonnés une flopée de photos de son activité du jour, en Italie. Alessandra Sublet (43 ans) a pris du bon temps du côté de Rocchetta Nervina, un très joli site entre ville en pierres et nature dans la région Ligurie, à quelques kilomètres de la frontière française. "Sublime journée canyoning en Italie avec une team d'enfer @jordandeguen @jarrytypique @guillaumepley @damienhenno", a-t-elle écrit en légende de sa publication. On pouvait ainsi la voir en combinaison, prenant la pose avec ses compagnons du jour dont l'humoriste Jarry - son complice de l'émission Mask Singer - ainsi que son charmant amoureux Jordan Deguen (30 ans).

Le duo vit la dolce vita et l'animatrice rayonne de bonheur ! On ne sait pas exactement depuis combien de temps le couple est ensemble mais on sait cependant qu'ils se fréquentaient avant le confinement. La première fois qu'ils sont apparus ensemble c'était en mars 2019 à l'occasion d'un match de football. Sur son compte, Alessandra Sublet a finalement rendu sa nouvelle histoire de coeur officielle en postant une photo d'eux deux et écrivait sobrement en légende : "On appelle cela l'amour".