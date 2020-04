Alessandra Sublet maman : sa technique hilarante pour que Charlie travaille

Le confinement n'est facile pour aucun parent. Puisque chacun est bloqué à la maison à cause de la pandémie du coronavirus, il est nécessaire de jouer les maîtres et les maîtresses d'école afin de faire faire les devoirs aux enfants. Heureusement, Alessandra Sublet a le droit à un petit coup de pouce... ou de patte. Maman de deux enfants, Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans), la présentatrice a effectivement partagé une photographie sur Instagram sur laquelle sa fille travaille avec son chien Max. "Nouveau maître d'école, écrit-elle malicieusement. Restons chez nous !"

Confinée avec son ex

Le Covid-19, ils s'en souviendront longtemps. Mais pas forcément de manière négative. Charlie et Alphonse sont confortablement confinés avec papa et maman, alors que le couple s'est séparé depuis de longs mois. Puisqu'ils ont décidé de donner la priorité au bien-être de la famille, ils se sont effectivement retrouvés ensemble pour une durée déterminée... malgré leur divorce signé en 2018. Tout comme ils l'avaient fait, d'ailleurs, à Noël dernier. L'amour ne devrait pourtant pas s'immiscer dans l'affaire. Invitée dans le live de Jarry le 22 mars 2020, Alessandra Sublet a assuré qu'il ne se passerait absolument rien avec Clément Miserez.