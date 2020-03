Alessandra Sublet, gros bazar dans sa salle de bain : ses enfants se lâchent

Depuis le 17 mars 2020, les Français sont confinés afin d'éviter que le coronavirus ne se propage davantage. Dans ces circonstances, Alessandra Sublet a souhaité que toute sa famille soit réunie. Elle est donc entourée de ses enfants Charlie (7 ans et demi) et Alphonse (5 ans), mais aussi de son ancien mari Clément Miserez. Et ce vendredi 27 mars 2020, la présentatrice du groupe TF1 de 43 ans a partagé une photo amusante.

Alessandra Sublet s'est en effet saisie de son compte Instagram afin de montrer que quand ses petits bouts prenaient leur bain, ils ne faisaient pas les choses à moitié. On dirait en effet qu'une soirée mousse a été organisée dans la salle de bain tant la baignoire en est remplie. Fous de joie, Charlie et Alphonse s'en sont mis partout sur le corps et même un peu sur les murs. Une photo qui donne envie de retomber en enfance. "Et... bonne journée !! forceauxparents", a-t-elle écrit en légende de sa publication qui a bien fait rire ses abonnés.