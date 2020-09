Alessandra Sublet en couple avec un homme plus jeune : sa réponse aux haters

Alessandra Sublet est à l'honneur dans le magazine Télé 7 jours de ce lundi 21 septembre 2020. Et la présentatrice de 43 ans n'a pas simplement fait la promotion de la nouvelle saison de C'est Canteloup, qu'elle présente, ou de la saison 2 de Mask Singer, où elle joue le rôle de juré. Elle a également accepté d'évoquer son couple avec Jordan, une histoire d'amour qui a beaucoup fait parler.

Depuis un peu plus d'un an, Alessandra Sublet file le parfait amour avec un certain Jordan Deguen, président de l'entreprise Coriprod. Si pendant un temps, elle a préféré cacher leur belle idylle, la maman de Charlie et Alphonse (nés en juin 2012 et août 2014 de son ancienne union avec Clément Miserez) a pris la décision de l'officialiser en août dernier. "We call it love", suivi d'un émoji coeur et d'un hashtag "Jo" avait-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle ils apparaissaient complices. Une publication qui avait fait beaucoup réagir. Nombreux sont les internautes à l'avoir critiquée à cause de sa différence d'âge avec son cher et tendre, âgé de 30 ans. Des commentaires qui ne l'ont pas du tout touchée.

"J'ai ressenti l'envie, cet été, de faire comme quelqu'un de totalement anonyme : être fière de la personne qui partage ma vie depuis un an et demi. J'ai donc posté une photo de Jordan, mon compagnon, sur les réseaux sur Instagram. C'est vrai que je protège souvent ma vie privée, mais il faut aussi s'écouter et se sentir libre. Je n'ai pas regretté une seule seconde mon geste, même si cette publication a fait couler beaucoup d'encre, car il a treize ans de moins que moi", a confié Alessandra Sublet à nos confrères. La belle brune regrette qu'à notre époque, certains puissent encore avoir l'esprit si étroit. Mais qu'importe, elle est heureuse et c'est ce qui compte. "Je fais ce qui me plaît, sans être influencée par le regard des autres", a-t-elle conclu.

Ce ne sont pas des paroles en l'air puisque depuis l'officialisation, Alessandra Sublet n'hésite plus à dévoiler en images quelques-uns des moments qu'elle passe avec Jordan sur les réseaux sociaux. Dimanche 20 septembre par exemple, les tourtereaux ont partagé une séance de fliteboard (une planche de surf avec un hydrofoil électrique qui permet de voler au-dessus de l'eau à la vitesse maximale de 40 km/h). La présentatrice a publié un cliché en précisant en légende qu'elle était tombée juste après. Taquin, sa moitié a écrit en commentaire : "Ça rend mieux en photo qu'en vrai... Mais bravo quand même."

L'intégralité de l'interview d'Alessandra Sublet est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 21 septembre 2020.