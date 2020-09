Alessandra Sublet moquée par son compagnon : "Ça rend mieux en photo qu'en vrai"

On le sait, Alessandra Sublet n'est pas du genre à ne rien faire pendant ses jours de repos. Passionnée depuis peu de moto, l'animatrice que l'on retrouvera prochainement dans la saison 2 de Mask Singer sur TF1, a profité de son week-end pour s'adonner à une activité sportive qui demande beaucoup d'énergie.

Samedi 19 septembre 2020, l'animatrice de 43 ans a publié ses exploits sur Instagram. On peut la voir les pieds posés sur une planche de surf qui vole au-dessus de l'eau. "Voler sur l'eau et tomber juste après. Magique efoil", écrit-elle en légende de la photo. Mais qu'est-ce que l'efoil ? Il s'agit d'une planche de surf avec un hydrofoil électrique qui permet de voler au-dessus de l'eau à la vitesse maximale de 40 km/h. Inutile de dire que la chute doit être rude.

Jordan Deguen, le compagnon de l'animatrice de 43 ans n'a pas hésité à se moquer de sa moitié et à se vanter pour ses talents de photographe (c'est lui qui a pris la fameuse photo) puisqu'en commentaire, il a écrit : "Ça rend mieux en photo qu'en vrai... Mais bravo quand même." Un message accompagné d'un émoticone qui rit et d'un autre qui envoie un baiser. Cette intervention humoristique de Jordan a fait rire plusieurs internautes et n'a pas vexé Alessandra Sublet puisqu'elle a liké le commentaire.