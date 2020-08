Mask Singer : Camille Combal annonce une "star internationale" au casting

Qui veut gagner des millions, Une famille en or, Plan C... La rentrée s'annonce très chargée pour Camille Combal sur TF1. L'animateur, qui a récemment arrêté ses activités à la radio pour se consacrer pleinement au petit écran, revient en force sur la Une pour la troisième année consécutive. Mais il y a une émission en particulier qui tient en haleine les téléspectateurs : Mask Singer. Et pour la saison 2, la production semble avoir mis le paquet !

Contacté par Puremédias ce jeudi 27 août 2020, Camille Combal a donné quelques détails sur cette nouvelle édition très attendue, tournée au mois de juillet dernier avec "les quatre copains que sont Kev Adams, Jarry, Anggun et Alessandra Sublet". Avec un plaisir non dissimulé, l'homme marié de 38 ans a expliqué qu'il avait été très heureux de reprendre les rênes de ce jeu remporté par Laurence Boccolini l'année passée, mais aussi bluffé par le nouveau casting ambitieux composé de 12 nouvelles personnalités.

Sans rien spoiler, il évoque de "vraies surprises". "Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y a une star internationale. Moi, je me suis fait avoir sur certaines personnes que je connaissais, d'autres que je n'aurais jamais imaginé voir dans l'émission...", confie-t-il. Et d'ajouter : "Nous avons aussi un plateau un peu modifié et un double personnage ! C'est énorme ! Évidemment, ce sont des nouveaux costumes, personne n'a repris le costume de la licorne." Un renouveau rafraîchissant pour Mask Singer qui, malgré les bonnes audiences, avait tout de même déçu avec un casting décrié en décembre dernier. Reste à savoir si cette fameuse "star internationale" sera à la hauteur des attentes des téléspectateurs.

Des masques sous les masques

En outre, Camille Combal assure que les règles sanitaires ont bien été respectées tout au long du tournage. "C'était mon premier tournage post-confinement, donc au niveau des règles pour le public, ça a changé, déjà. C'est comme dans les salles de spectacle, avec moitié moins de monde que lors de la première édition, mais l'ambiance sera toujours au top. (...) Il était temps que l'on revienne... Nous allons même mettre des masques sous les masques. (Rires)"

Seul regret avec cette rentrée sur TF1 : l'incertitude concernant Danse avec les stars. Souvenez-vous, nous vous annoncions le report de la compétition il y a quelques mois, estimé au premier trimestre de 2021. Mais pour Camille Combal, rien n'est moins sûr. "Je ne sais pas, mais moi, dans mon calendrier, rien n'est noté à cette période hormis une pédicure. (...) Nous espérons en tout cas qu'il y aura rapidement une nouvelle saison de Danse avec les stars. Les équipes travaillent sur le casting." Affaire à suivre...