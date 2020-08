Camille Combal avec sa femme, des vacances pas si canon ? Photo drôle

Le 31 juillet 2020, sur Instagram, Camille Combal avait partagé sa joie de partir en vacances. Le célèbre animateur de 38 ans avait annoncé prendre la direction d'Aix-en-Provence, ville qu'il affectionne tout particulièrement puisqu'il y a fait ses études. Ses vacances, il les a placées sous le signe de l'amour et de la famille comme en témoignent ses stories pleine d'humour.

Celui qui a quitté sa matinale à Virgin Radio et qui présentera bientôt le programme mythique Une Famille en or, a posté plusieurs stories Instagram dimanche 9 août 2020 et comme on peut le voir, il a décidé de faire plaisir aux femmes de sa vie. Tout d'abord, il a souhaité rendre sa femme Marie heureuse comme le révèle sa première publication. Il s'agit d'un montage. Sur la partie haute de la photo on voyait son beau visage avec en toile de fond un grand ciel bleu. Sur la partie basse de la photo, il se trouvait devant des magasins. Le tout a été légendé de la façon suivante : "Quand tu fais genre ton été est canon... alors qu'en fait tu attends jute ta femme devant H&M."

Une photo qui a bien sûr fait rire sa communauté. Quelques heures plu tard, Camille Combal était de nouveau de sortie mais cette fois avec l'autre femme de sa vie, sa maman. Elle, sa femme Marie et lui sont allés au restaurant. Un dîner qui a eu lieu dans un établissement qui ressemblait plus à un restaurant étoilé qu'à une brasserie. Marie portait une jolie robe blanche à rayures noires et la maman de Camille Combal arborait une chic robe bleue. Pour préserver l'identité de ses petites femmes, Camille Combal avait collé une image de sa tête à la place de leur visage. En fond sonore, le tube des L5, Toutes les femmes de ta vie. Comme c'est mignon...

Si la star de TF1 a toujours pris grand soin de ne pas montrer son épouse, il y a quelques semaines, il a posté une photo sur laquelle de nombreux abonnés l'ont reconnue. Le couple avait posé avec des amis, dont Géraldine Nakache, lors de leur rencontre avec le bébé d'Abdoul, ami et collaborateur du présentateur. Si Camille Combal n'a jamais dit que Marie était sur la photo, des fans très bien informés l'avait pointée du doigt et loué sa beauté.