Camille Combal en larmes: sa femme fière de lui pour sa dernière de Virgin Tonic

C'est une grande et belle histoire qui se termine pour Camille Combal. Ce vendredi 26 juin 2020, le présentateur et animateur de 38 ans présentait sa dernière émission radio Virgin Tonic, sur Virgin Radio. Et, sans surprise, l'émotion était au rendez-vous au moment de faire ses adieux aux auditeurs de la station.

Les fans de Camille Combal ne pouvaient louper ce grand moment. À 7h du matin, leur idole était aux commandes de sa dernière émission, après six ans de bons et loyaux services. Malgré la tristesse de bientôt quitter les locaux, l'animateur heureux en amour a tout fait pour faire rire et divertir son public une dernière fois. Il a aussi eu la surprise d'entendre des personnalités telles que Cyril Lignac, Angèle ou Clara Luciani le remercier pour son accueil quand ils sont venus et pour lui souhaiter bonne chance pour la suite.

Malheureusement, aux alentours de 10h30, il était temps pour Camille Combal de dire au revoir. Il n'a pas manqué de remercier son équipe et ses auditeurs pour leur fidélité. Grâce à eux, il a passé de merveilleux moments qu'il n'oubliera jamais. Peu avant de rendre l'antenne, le beau brun n'a pu retenir ses larmes. "Je voulais vous remercier, vous qui êtes venus dès le matin. (...) On a vécu plein de trucs. On a partagé les matinées quand vos enfants étaient en retard. Peut-être quand vous alliez à la maternité... On était là et c'est cool. Merci à vous tous", a-t-il déclaré en pleurant, avant de s'arrêter quelques secondes le temps de se remettre de ses émotions. "Je suis heureux, ce sont des larmes de joie", a-t-il poursuivi.

Sa femme Marie présente pour la dernière

Camille Combal n'a pas manqué de remercier également une personne importante dans sa vie : son épouse Marie. La jeune femme était présente dans les studios pour ce moment important de sa vie. Si elle a préféré rester discrète, elle a néanmoins tenu à faire savoir qu'elle était fière de lui. "Je souhaiterais remercier ma femme qui est là aussi. Regardez comme elle est belle. Elle se cache, elle a honte", a quant à lui confié le mari amoureux. Et de conclure qu'il avait besoin de "nouveaux défis" pour surprendre encore plus son public.

C'est le 24 mai dernier que Camille Combal a annoncé son départ de Virgin Radio, sur Instagram. "Des fous rires, des Zénith, des câlinoux poutous, des World Tour de France, des galères de clim, de la joie, O-zone, du passe à ton voisin, une Dolorean, des cafés, du parachute... Et tous vos sourires ! Je pars avec des cernes, certes, mais je pars surtout avec des souvenirs dingues grâce à vous !", avait-il notamment écrit. La saison prochaine, c'est Manu Payet qui prendra les commandes de la matinale à sa place. "Bienvenue Manu !!!! Ça va être canon !!!! Je te souhaite de prendre autant de kif que nous. Prends soin des meilleurs auditeurs au monde ! Et cette belle équipe douce et suave... Promis, je laisse le studio dans l'état d'hygiène dans lequel je l'ai trouvé en arrivant...", avait écrit Camille pour lui souhaiter la bienvenue.

La rentrée prochaine, Camille Combal se consacrera à 100% à ses projets avec TF1. En plus de Qui veut gagner des millions ?, il espère tourner au plus vite la saison 2 de Mask Singer. "Pour cette troisième année, je vais essayer de mettre une patte plus personnelle dans de nouveaux projets. Je me rends compte de ma chance", a-t-il confié au Parisien.