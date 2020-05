Camille Combal quitte la matinale de Virgin Radio : "On s'arrête là"

"This is the end!!" C'est ainsi que Camille Combal a entamé son dernier post en date sur Instagram dimanche 24 mai 2020. À travers un long message et une série de photos, l'animateur a annoncé son départ de Virgin Radio, après "six années merveilleuses" à l'antenne.

"Des fous rires, des Zénith, des calinous poutoux, des World Tour de France, des galères de clim, de la joie, O-zone, du passe à ton voisin, une Dolorean, des cafés, du parachute... Et tous vos sourires! Je pars avec des cernes, certes, mais je pars surtout avec des souvenirs dingues grâce à vous !", se remémore-t-il avec émotion. Camille Combal n'oublie pas de saluer au passage les camarades avec qui il a travaillé ainsi que le public, qui l'a toujours soutenu. "Merci à mon équipe que j'aime tant! La meilleure! J'ai trop de chance de vous avoir près de moi. #BoiteASentiments (...) Et surtout... MERCI à VOUS qui avez choisi de vous réveiller à mes côtés. En me lançant dans cette aventure, je n'aurais jamais imaginé un jour être aussi suivi. Sans vous, rien ne serait possible... On reprend l'histoire bientôt", promet-il. En attendant, ses auditeurs ont encore un mois "pour profiter" de sa matinale déjantée sur Virgin Radio.

C'est ma décision

Lors d'une interview accordée au Parisien, Camille Combal s'épanche davantage sur les raisons qui l'ont poussé à arrêter la radio pour se consacrer uniquement à la télé. L'animateur explique notamment avoir voulu s'"arrêter au bon moment" : "On s'arrête là et c'est la fin d'une superbe aventure, mais aussi d'un cycle. C'est ma décision. (...) Je suis en pleine forme, même en me levant à 5h30 depuis six ans, mais je ne veux pas lasser les gens. Chaque année, je me pose la question de l'usure du temps, avec la crainte de ne plus être créatif, de faire la même chose."

Sa rentrée s'annonce donc 100% TF1, et ce n'est pas pour lui déplaire, lui qui est devenu l'une des figures incontournables de la chaîne, aux commandes de multiples émissions : "C'est beaucoup de boulot. Pour l'instant, on continue Qui veut gagner des millions ?, qui a permis de récolter plus de 300 000 euros pour les associations. (...) Il y aura une nouvelle saison de Danse avec les stars, dont je connaîtrai le casting en août", mentionne-t-il. Quant à Mask Singer, Camille Combal espère pouvoir tourner "au plus vite" la seconde saison "puisque tout a été suspendu à cause du Covid-19". En outre, de nouveaux projets inédits seraient actuellement en pourparler, pour lesquels il s'investira pleinement : "Pour cette troisième année, je vais essayer de mettre une patte plus personnelle dans de nouveaux projets. Je me rends compte de ma chance."