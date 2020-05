Mimie Mathy confinée dans le Sud : Camille Combal s'invite chez elle

Le confinement se passe mieux pour certains que pour d'autres ! Dès l'annonce de cette mesure exceptionnelle en France, de nombreux citadins ont fui les grandes villes pour s'isoler au grand air. C'est notamment le cas de Mimie Mathy.

Invitée à jouer à Qui veut gagner des millions mardi 5 mai 2020 afin de récolter des fonds pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, la comédienne a expliqué à Camille Combal qu'elle était plutôt bien lotie. "On avait le choix de rester à Paris ou de descendre dans la maison familiale, donc on est allés dans le Sud". Une situation privilégiée qui a fait naître quelques sentiments de jalousie chez l'animateur. Ce dernier, avec humour, s'est même invité chez son interlocutrice. "Dès qu'on est déconfiné, je vous rejoins, je passe la semaine avec vous !"

Il faut dire que Camille Combal se retrouve confiné dans son appartement parisien avec son épouse Marie et leurs animaux. Un lieu qui commence à se faire étroit étant donné qu'il y a monté tous ses bureaux. En effet, en plus d'animer chaque soir Qui veut gagner des millions sur TF1, il assure toujours en parallèle sa matinale sur Virgin Radio. Des studios de fortune ont alors été installés un peu partout à l'intérieur de son domicile. "Sur la table de la salle à manger, à côté du salon, avec le chat qui marche sur l'iPad et me déconnecte de la visioconférence, et ma chérie qui se fait un café", confiait-il au Parisien. Néanmoins, l'ancien protégé de Cyril Hanouna a fait savoir que tout se passait pour le mieux, du moins de son côté. "Maintenant, c'est peut-être dur pour elle d'être avec moi, je ne sais pas... C'est elle qu'il faudrait interviewer !", s'amusait-il dans les pages de Télé Star.