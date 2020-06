Camille Combal: son remplaçant sur Virgin Radio révélé, il lui fait une promesse

Si le public connaît davantage Manu Payet pour ses rôles au cinéma, il ne sait pas toujours que l'acteur de 44 ans a fait ses débuts à la radio. De 2000 à 2008, il a officié sur NRJ. Il a débuté sur la tranche 12h-16h avant de faire les émissions du soir de 2001 à 2002. Ensuite, il a participé puis animé durant plusieurs saisons le 6/9, une matinale. Être aux commandes de celle de Virgin Radio est donc un défi qui ne doit pas l'effrayer.

C'est le 24 mai dernier que Camille Combal a annoncé son départ, sur Instagram. "Des fous rires, des Zénith, des calinous poutoux, des World Tour de France, des galères de clim, de la joie, O-zone, du passe à ton voisin, une Dolorean, des cafés, du parachute... Et tous vos sourires ! Je pars avec des cernes, certes, mais je pars surtout avec des souvenirs dingues grâce à vous !", avait-il notamment écrit. Interrogé par Le Parisien, le présentateur de Qui veut gagner des millions ? a expliqué qu'il avait souhaité s'arrêter "au bon moment". "On s'arrête là et c'est la fin d'une superbe aventure, mais aussi d'un cycle. C'est ma décision. (...) Je suis en pleine forme, même en me levant à 5h30 depuis six ans, mais je ne veux pas lasser les gens. Chaque année, je me pose la question de l'usure du temps, avec la crainte de ne plus être créatif, de faire la même chose", avait-il ajouté.

La rentrée prochaine, Camille Combal se consacrera donc à 100% à ses projets avec TF1. En plus de Qui veut gagner des millions ?, il reprendra les commandes de la prochaine saison de Danse avec les stars et espère tourner au plus vite la saison 2 de Mask Singer. "Pour cette troisième année, je vais essayer de mettre une patte plus personnelle dans de nouveaux projets. Je me rends compte de ma chance", a-t-il conclu.