Camille Combal, première photo avec sa femme Marie ? Des fans la reconnaissent

Camille Combal tient à préserver son jardin secret. Mais tard dans la soirée de mardi 9 juin 2020, l'animateur de Danse avec les stars (TF1) a partagé sur Instagram une photo de groupe sur laquelle il apparaît en compagnie d'amis... et de sa belle Marie, à en croire plusieurs internautes.

Afin de rencontrer le bébé de son ami et collaborateur Abdoul, Camille Combal et certains proches se sont réunis. Tous ensemble, ils ont pris la pose auprès du jeune papa comblé (tout à droite sur le cliché), directeur artistique et auteur chez TF1, de Manon (portant le bébé dans ses bras), qu'il a épousée il y a quelques mois, et de leur nouveau-né. Parmi la joyeuse bande, certains ont reconnu l'actrice Géraldine Nakache et d'autres surtout ont pensé avoir identifié Marie, la discrète et très jolie femme de Camille Combal.