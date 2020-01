Camille Combal : Sa femme Marie pas motivée pour dévoiler son visage

Depuis un peu plus de trois ans, Camille Combal file le parfait amour avec sa chérie Marie. Pourtant, l'animateur phare de TF1 a toujours mis un point d'honneur à préserver l'image de cette dernière. Il faut dire que sa notoriété peut s'avérer pesante au sein de son couple comme il le révélait lors d'une interview pour le Parisien en évoquant les paparazzi. "Le week-end, c'est en permanence. Tout ça pour me photographier avec ma chérie. Mais il faudrait peut-être lui demander, à elle, si elle souhaite apparaître dans leurs magazines. Elle n'a pas envie d'être réduite à ça et elle a bien raison !", s'agaçait-il.

Toutefois, Camille Combal a vraisemblablement fait une entorse à sa règle samedi 18 janvier en postant lui-même une photo de sa femme sur son compte Instagram. Un cliché qui aurait pu emballer ses followers si la principale intéressée ne camouflait pas son visage à l'aide de ses deux mains. "Immense envie d'être sur mon Insta..." inscrit le présentateur de Mask Singer avec humour en légende. La publication n'a malgré tout pas manqué d'amuser les internautes, lesquels ont salué Marie pour sa pudeur. "Elle a raison de préserver votre vie privée", "Le mieux est la discrétion", "La photo est belle quand même !", "Bravo Marie... Une femme de caractère celle-ci ", lit-on.

Si Camille Combal rechigne encore à s'exposer avec son épouse, il se laisse de temps en temps aller à quelques confidences à son sujet. Sur Virgin Radio où il officie chaque matin, il révélait les circonstances de sa première rencontre avec Marie. Et autant dire que la séduire ne fut pas une mince affaire. "Au début, c'était moi seul face à un mur. Tu sais, c'est comme quand tu joues au tennis tout seul. T'as pas de potes et tu joues contre un mur... Bah ça, c'était mon quotidien pendant de nombreux mois !" Heureusement, ses efforts ont fini par payer puisque le couple a concrétisé son amour le 12 juillet dernier dans le Sud de la France.