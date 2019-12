Camille Combal "face à un mur" au moment de séduire sa chérie Marie : il raconte

Du lundi au vendredi, Camille Combal accompagne les auditeurs radio pendant trois heures le matin sur les antennes de Virgin Radio. Avec son émission Virgin Tonic, il démontre une nouvelle fois tout son pep et sa bonne humeur qu'on retrouve également sur TF1. Pour mener à bien son show matinal, il s'entoure de ses chroniqueurs Ginger, Nico du Bureau, Mélanie et Clément.

Mercredi 11 décembre, la joyeuse bande a proposé un numéro exceptionnel au cours duquel les compagnes et compagnons de chacun étaient invités. "Vous l'aurez compris, c'est LE moment de vérité ! Qui fait quoi à la maison ? Qui est le/la plus relou(e) ? Si vous vous posiez toutes ces questions, sachez que vous aurez toutes vos réponses !", teasait Camille Combal sur le site de Virgin Radio.

Et l'animateur a tenu sa promesse puisque des réponses sur sa vie privée, il en a donné ! En effet, l'ancien complice de Cyril Hanouna a évoqué sans filtre sa première rencontre avec Marie, celle qui partage sa vie. Et, autant dire, que la séduire ne fut pas une mince affaire. "C'est moi qui ai fait le premier pas et il a même fallu en faire 7 ou 8 avant que j'aie ce qu'on appelle en langage sociologique 'un feedback' [un retour, NDLR]", s'est-il souvenu avec humour. Et de poursuivre, provoquant les rires de sa chère et tendre : "Au début, c'était moi seul face à un mur. Tu sais, c'est comme quand tu joues au tennis tout seul. T'as pas de potes et tu joues contre un mur... Bah ça, c'était mon quotidien pendant de nombreux mois ! Le problème, c'est que je ne peux pas tout miser sur le physique."

Des confidences qui ont certainement beaucoup amusé les auditeurs, d'autant plus que Camille Combal est d'ordinaire peu volubile sur sa relation amoureuse. En janvier dernier toutefois, il révélait lors d'une interview être comblé par le simple fait de retrouver Marie et leur chien à la fin de la journée. "À Paris, je ne sors presque pas. Je suis peu mondain comme garçon ! J'adore rentrer chez moi, regarder des séries, m'occuper de ma chérie et de mon chien."