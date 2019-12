Camille Combal sur sa femme Marie : "Elle n'a pas envie d'être réduite à ça"

Camille Combal (38 ans) est passé de chroniqueur sur C8 à tête d'affiche de TF1, plus grande chaîne d'Europe. Danse avec les stars, Qui veut gagner des millions ?, Mask Singer, Plan C... Les émissions qu'il anime sont toutes synonymes de succès. Revers de la médaille, Camille Combal doit gérer la notoriété qui va avec, ce qui a des répercussions sur sa vie privée et notamment sa femme Marie.

Interviewé par le Le Parisien, qui l'a nommé pour la deuxième fois Personnalité Médias de l'année, Camille Combal le reconnaît, 2019 est sa plus belle année. Heureux chez TF1 avec qui il a plein de projets, le célèbre animateur qui ne s'arrête jamais, puisqu'il anime également la matinale de Virgin Radio, met un point d'honneur à ne pas se perdre. Rester lui-même est très important et c'est pourquoi il n'oublie jamais d'où il vient. De toute façon, ses amis d'enfance ne sont pas du genre à le traiter en star. Il raconte : "Il n'y a aucun accueil particulier [quand il rentre chez lui pour les fêtes aux Orres (Hautes-Alpes), NDLR] ! Je suis content de retrouver mes potes qui sont restés là-haut. On est heureux quand quelqu'un du groupe achète un commerce, quand un autre se marie. Mais pas plus content pour moi que pour un autre. C'est détente là-bas !"

Si Camille Combal admet être plus reconnu dans la rue et prendre plaisir à aller à la rencontre de ses fans, en revanche, il n'apprécie pas lorsqu'il est suivi dans la rue par des paparazzis, surtout s'il est accompagné de sa très discrète épouse Marie. "Ça, en revanche, c'est pesant. Le week-end, c'est en permanence. Tout ça pour me photographier avec ma chérie. Mais il faudrait peut-être lui demander, à elle, si elle souhaite apparaître dans leurs magazines. Elle n'a pas envie d'être réduite à ça et elle a bien raison !" Et d'ajouter : "En plus, franchement, je ne comprends pas du tout ce qu'ils photographient... J'adore ma vie, mais elle est ordinaire à mourir ! On sort avec ma femme pour balader notre chien au Bois de Boulogne. Parfois, on brunche avec des potes. Je ne vois jamais quelqu'un de connu. Une fois, ils m'ont photographié pendant que je faisais des courses. Résultat : sur la une d'un magazine, j'ai un carton de centrale vapeur sous le bras ! Les paparazzis doivent s'ennuyer à mourir en me suivant."

Camille Combal est un homme rangé et il l'assume !