Camille Combal en désaccord avec sa femme Marie : ses fans ne le soutiennent pas

Vous rappelez-vous de la fameuse robe qui a tant divisé le monde entier ? Certains la voyaient blanche et dorée, d'autres bleue et noire. Camille Combal a un peu eu le même problème... mais avec un plaid.

Camille Combal préfère rester discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais le sujet était beaucoup trop important pour qu'il n'en parle pas à ses fans en story Instagram, le 6 juillet 2020. L'ancien animateur de Virgin Radio et sa chère et tendre ont reçu un plaid en cadeau. Et ils n'étaient pas du tout d'accord sur la couleur. "Énorme désaccord à la maison sur la couleur du plaid. (...) À vous de trancher", a-t-il écrit. Lui le voyait vert et elle beige. Désireux de faire éclater la vérité, le sympathique brun de 38 ans a organisé un vote sur Instagram, en espérant que ses fans opteraient pour la couleur verte. Mais plus de 70% d'internautes étaient du côté de sa femme.

"Il y a un putsch qui a lieu. Vous ne voyez pas vraiment à 77% du beige dans ce plaid ? Ou alors je suis fou, le monde est devenu fou. On a qu'à tous rouler à gauche demain matin", a donc déclaré Camille Combal en découvrant les résultats. On imagine qu'il a dû se résoudre à donner raison à sa belle Marie, qu'il a épousée le 12 juillet 2019, dans le Sud de la France.

Son mariage, il l'avait d'ailleurs évoqué en story, le 4 juin dernier. Le présentateur de Qui veut gagner des millions ? a répondu aux questions de ses fans ce jour-là. Et l'un d'eux a voulu savoir quelle était la chanson de son ouverture de bal. L'occasion pour Camille Combal de dévoiler comment il avait réussi à ne pas se ridiculiser le jour J. "En vrai de vrai, c'était sur Grease [You're The One That I Want, NDLR]. Je voulais qu'on rentre avec tous nos potes parce que j'avais trop honte comme je ne sais pas danser. Je me suis dit : 'Je vais me retrouver à danser une valse sur Lala Land devant un oncle bourré.' Et je n'avais pas le courage", avait-il confié.

Actuellement, Camille Combal profite de ses vacances. Il a présenté sa dernière émission Virgin Tonic le 26 juin dernier et peut donc enfin se ressourcer avant sa rentrée qui s'annonce chargée. Il compte bien se consacrer à 100% à ses projets avec TF1. Il continuera à présenter Qui veut gagner des millions ? et il espère tourner au plus vite la saison 2 de Mask Singer. "Pour cette troisième année, je vais essayer de mettre une patte plus personnelle dans de nouveaux projets. Je me rends compte de ma chance", avait-il confié au Parisien en mai dernier.