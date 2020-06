Camille Combal, son mariage avec Marie : confidence inattendue et drôle

Camille Combal est un homme heureux professionnellement, mais également dans sa vie privée. Depuis plus de quatre ans, il partage la vie de Marie. Le 12 juillet 2019, le couple a d'ailleurs franchi un grand cap en se mariant dans le Sud de la France. Et l'animateur a fait une révélation amusante sur le sujet en story Instagram, le 4 juin 2020.

En soirée, le présentateur de Qui veut gagner des millions ? avait un peu de temps à tuer. Il a donc accepté de répondre aux questions de ses abonnés. Et l'un d'eux a voulu savoir quelle était la chanson de son ouverture de bal. L'occasion pour Camille Combal de dévoiler comment il avait réussi à ne pas se ridiculiser le jour J. "En vrai de vrai, c'était sur Grease [You're The One That I Want, NDLR]. Je voulais qu'on rentre avec tous nos potes parce que j'avais trop honte comme je ne sais pas danser. Je me suis dit : 'Je vais me retrouver à danser une valse sur Lala Land devant un oncle bourré.' Et je n'avais pas le courage", a-t-il confié. Ce n'est donc pas demain la veille que ses proches le verront danser seul. À moins qu'il ne prenne des cours avec Fauve Hautot ou Denitsa Ikonomova, qu'il côtoie sur les tournages de Danse avec les stars, émission qu'il anime depuis 2018.

À l'époque où il travaillait encore sur C8, Camille Combal était très discret concernant sa vie privée, mais il accepte de plus en plus d'évoquer Marie lors de ses interviews ou sur les réseaux sociaux. Fin avril par exemple, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste s'était confié sur son confinement avec sa femme, auprès de Télé Star. Quand on lui a demandé si c'était "cool" d'être confiné avec elle, le présentateur de 38 ans a répondu oui sans hésitation. "Maintenant, c'est peut-être dur pour elle d'être avec moi, je ne sais pas... C'est elle qu'il faudrait interviewer", avait-il ajouté.

En revanche, Camille Combal n'a encore jamais dévoilé le visage de sa chère et tendre. Il a bien posté une photo d'elle en janvier dernier. Mais la brunette prenait soin de cacher son minois avec ses mains. Elle n'est pas prête à le révéler et ce n'est pas certain qu'elle le fasse un jour. Interrogé par Le Parisien au sujet des paparazzi fin décembre, il avait déclaré : "Le week-end, c'est en permanence. Tout ça pour me photographier avec ma chérie. Mais il faudrait peut-être lui demander, à elle, si elle souhaite apparaître dans leurs magazines. Elle n'a pas envie d'être réduite à ça et elle a bien raison !"