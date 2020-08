Camille Combal : L'animateur va relancer un jeu mythique sur TF1

Quitter C8 et Touche pas à mon poste en 2018 lui aura été très bénéfique. En rejoignant TF1, le présentateur qui fêtera prochainement ses 39 ans a multiplié les projets. En plus d'avoir obtenu les commandes de Danse avec les stars et celles de Qui veut gagner des millions ?, le mari de Marie a pu présenter son nouveau programme original, Plan C, au cours duquel des personnalités comme la chanteuse Angèle ou l'humoriste Malik Bentalha, ont accepté de passer une journée à ses côtés. Il terminait l'année 2019 en beauté en lançant Mask Singer, dont la première édition a été remportée par Laurence Boccolini.

L'année 2020 aurait dû s'annoncer tout aussi chargée mais le coronavirus est venu chambouler ses plans. Qu'à cela ne tienne, Camille Combal reste dans les bons papiers de TF1. La chaîne a d'ailleurs pensé à lui pour donner une nouvelle jeunesse à un jeu mythique. En effet, d'après les informations de Télé Loisirs, l'animateur va présenter Une Famille en or. Selon nos confrères, cette version sera produite par Fremantle et devrait être proposée aux téléspectateurs en fin d'année avec "une première salve de numéros". Et bien que la grille des programmes soit déjà bien chargée entre les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann et la série Demain nous appartient à 19h, il se pourrait qu'Une Famille en or trouve sa place "quelque part vers 17h".

Une Famille en or a tenté à plusieurs reprises de devenir le jeu télévisé préféré des Français. D'abord diffusé en 1986 sur la Cinq sous le titre C'est beau la vie, il a ensuite basculé sur TF1 en 1990, et s'est maintenu à l'antenne pendant neuf ans avec Patrick Roy à la présentation et Bernard Montiel à partir de 1992. Après des années d'absence, Une Famille en or reprend en 2007 avec Christophe Dechavanne. En 2015, l'émission revient sur TMC avec à la présentation Arnaud Tsamere. Mais au bout d'un mois, elle est déprogrammée, faute de bonnes audiences. Le jeu est de nouveau programmé sur C8 de septembre 2017 à novembre de la même année sous le nouveau titre de Family Battle (les droits du titre original étant toujours réservés au Groupe TF1). En revenant sur TF1, où la dernière version date de 2014, la boucle est bouclée.

Le principe d'Une famille en or : en plateau, deux familles s'affrontent en donnant des réponses possibles à des questions de la vie courante qui ont été posées aux Français dans la rue, l'objectif étant, pour chacune, d'imaginer les réponses les plus fréquemment citées par les sondés afin de gagner le plus de points.