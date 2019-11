Mask Singer - Smaïn, "Monstre", éliminé et critiqué : il réplique sèchement

Comme chaque semaine depuis le lancement de Mask Singer (TF1), l'identité d'une personnalité cachée derrière le masque est révélée. Après Lio, Sheila et Marie-José Pérec, c'était au tour de Smaïn d'être éliminé du jeu. L'acteur et humoriste de 61 ans se cachait derrière le Monstre et a été démasqué après avoir interprété le tube Je joue de la musique de Calogero.

Et c'est peu dire que la présence de Smaïn en a surpris plus d'un, à commencer par le jury. Il faut dire que l'ancien juré de La France a un incroyable talent se fait plutôt discret depuis ces dernières années. Pourtant, il continue de se produire sur scène avec son one-man show Je reviens me chercher. Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Anggun ne sont pas les seuls à avoir été stupéfaits. Les internautes aussi n'en revenaient pas à tel point que Smaïn a fait l'objet de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.

Visiblement touché par les critiques, l'humoriste détenteur d'un Molière (pour son spectacle Comme ça se prononce en 1996), a répliqué de manière très cash sur sa page Facebook. "Il n'y a pas de méchanceté gratuite, il n'y a que du débit de sale gueule" a-t-il inscrit sur une photo mettant en scène des émojis... caca. Une réponse pour le moins explicite qui devrait clore le débat à son sujet.

Smaïn n'est cependant pas le seul à avoir été victime de la rage des Twittos. Nombre d'entre eux regrettent qu'il n'y ait que des "célébrités oubliées" au casting. "Déçue, Sheila, Lio, Smain... pas très jeune ou pas très branché...", "Je m'attendais à des stars de ouf !! Lio, Sheila,Smaïn... J'en demande trop pardon", s'insurge-t-on sur la Toile. Il n'y a plus qu'à espérer que les huit prochains candidats soient davantage du goût des téléspectateurs...