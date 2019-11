Mask Singer – Hippocampe : Les indices sur la star derrière le masque

Dans Mask Singer, tous les vendredis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Le 8 novembre 2019, l'Hippocampe a connu une défaite face au Monstre. Pour ce duel, l'Hippocampe a chanté Alright de Jain et Sarà perche ti amo de Ricchi è Poveri. Qui se cache dans ce costume ? Résumé de tous les indices récoltés lors de chaque émission.

Indices du portrait de l'Hippocampe

L'Hippocampe dit : "Je suis l'Hippocampe ! Flashy, tonique et volontaire, je ne passe pas inaperçu ! Vous me connaissez bien, vous m'avez vu sur le grand et sur le petit écran. Au cinéma, j'aime les films d'auteur. Mais j'aime aussi les comédies et les films à plus gros budget. À une période, j'ai connu le placard... mais l'Hippocampe ne se laisse pas faire, pas question de perdre les pédales ! Hippocampe garde toujours le smile à tout moment !"

Seconds indices : "Je suis un peu triste d'avoir perdu ce premier face à face, mais si cela peut me faire remonter sur scène, après tout, j'achète ! Quand vous me voyez comme ça, vous voyez un petit Hippocampe, mais je peux provoquer beaucoup de remous, vous savez... Certains de mes choix ne plaisent pas, et alors ? J'assume d'être rebelle. La scène me fait du bien, j'aurais beaucoup de mal à m'en passer. Rire et faire rire, c'est énorme et rien ne me comble autant. D'ailleurs, je suis sûre que vous connaissez très bien mon rire aussi..."

Indices tirés des images de l'Hippocampe

– Hippocampe sait danser

– Se promène dans un dîner des années 1950

– Prend la pose avec un drapeau suédois en fond

– Danse le french cancan

– Un de ses gardes du corps enfile des chaussettes noires

Indices tirés de la performance de l'Hippocampe

– Une ancre géante dans le décor

– Des danseuses déguisées en marins

Les noms cités par le jury

Durant la diffusion des premiers indices, Alessandra Sublet et Jarry pensent à Arielle Dombasle.

"C'est hyper dur, je pense que c'est une comédienne un peu âgée", affirme Kev Adams.

"Y a de la danse, de la souplesse et du cinéma", lance Jarry avant d'avouer avoir pensé à Dorothée.

Après la diffusion des seconds indices, Kev Adams pense à un juge de Danse avec les stars, Anggun suggère Shy'm. Alessandra Sublet, elle, penche pour Fauve Hautot.

