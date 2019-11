Mask Singer – Dino : Tous les indices sur la star derrière le masque

Dans Mask Singer, tous les vendredis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Le 15 novembre 2019, le Dino a remporté son duel face au Cupcake, en chantant Cette année-là de Claude François. Qui se cache dans ce costume ? Résumé de tous les indices récoltés lors de chaque émission.

Indices du portrait du Dino

Le Dino dit : "Je suis le Dino ! J'ai un déhanché stylé et une voix de crooner, mais le bling-bling et les chaînes qui brillent ça me parle aussi, ça me donne un côté déjanté. Petit, j'étais un vrai jukebox, on m'entendait tout le temps ! Par la suite, mon métier m'a permis de rencontrer des monuments de la musique. J'ai échangé avec des stars françaises bien-sûr, mais j'ai aussi pu discuter avec d'immenses stars internationales. Dans tous les domaines d'ailleurs, pas que dans l'univers de la musique ! Ma voix, vous l'entendez très souvent dans le poste et ce, depuis un long moment maintenant..."

Emission du 22 novembre 2019

'"Vous m'avez beaucoup vu dans les journaux. Je fais presque partie de votre quotidien. J'ai incarné de nombreux rôle, parfois des séducteurs, parfois des tricheurs. Pour moi, tout est permis. Grâce mon métier j'ai fait le tour de France. J'ai d'abord essuyé des refus de gens très haut placés, bon Dieu ça n'a pas toujours été de la tarte. Aujourd'hui je suis fier de ma carrière. Ce soir je vous sors le grand jeu."

Indices tirés des images du Dino

– Le Dino est très bling-bling

- Trois étoiles apparaissent d'un pot de fleurs

- Roule dans une Cadillac cabriolet rose

- Sort un album de Michael Jackson de la boîte à gants

- Danse au bord d'une piscine

- Ses gardes du corps, déguisés en marins, se baignent dans la piscine

Emission du 22 novembre 2019

- Il chante Feel de Robbie Williams et chante plutôt bien.

- Accent anglais pas excellent

Indices tirés de la performance du Dino

– Ses danseurs sont masqués et habillés en couleurs flashy

- En fin de prestation, il insiste sur l'année 1962

Emission du 22 novembre 2019

- Il fait un barbecue

- Il pose au milieu des poules

- Il pose devant une voiture de luxe et une belle villa

Les suppositions du jury

Pendant la diffusion des indices, Anggun pense à un animateur radio.

Durant la prestation, dès les premières notes, Jarry s'exclame, "C'est pas un rockeur !" et Anggun rebondit "C'est pas un crooner non plus !" Lorsque le Dino insiste sur l'année 1962, Jarry déclare "l'année 62 c'est peut-être l'année de sa naissance !" Malheureusement, aucun des juges ne fait de propositions concrètes...

Emission du 22 novembre 2019

Question au Dino : "Avez-vous déjà participé vous-même à des caméras cachées ? " Réponse du Dino : "Je vais dire oui." Kev Adams est persuadé qu'il s'agit de Raphaël Mezrahi. Jarry pense plutôt à François Damiens, Anggun mise sur Ary Abittan et Alessandra Sublet sur Yves Calvi.

