Yves Lecoq endetté jusqu'au cou, la vie de château ne lui réussit pas du tout : "Ça été très dur..."

Voilà bien longtemps qu'on ne l'avait plus croisé, ni sur les planches, ni à la télévision. C'est avec plaisir, donc, que les téléspectateurs ont retrouvé Yves Lecoq sur le plateau de l'émission Ca commence aujourd'hui, le vendredi 9 décembre 2022 sur France 2. Face à Faustine Bollaert, le célèbre humoriste a pu faire le point sur sa carrière, mais aussi sur le fait qu'elle était globalement mise entre parenthèses depuis quelques mois... et que tout ceci ne l'arrangeait guère, financièrement parlant.

A quoi ressemble donc la vie actuelle d'Yves Lecoq ? "Oula ! Elle a été très dure depuis trois ans parce que trois ans sans salaire c'est dur à vivre, a-t-il expliqué. Donc j'ai dû vendre des propriétés, souvent aux enchères, donc à des prix qui ne me permettaient pas de payer mes dettes. Mais j'arrive au bout de mes peines, qui sont des peines matérielles donc ce n'est pas très grave. Et la santé n'est pas si mauvaise que ça. Je ne suis pas encore sauvé de l'histoire mais je m'accroche. Et j'ai une santé assez résistante." La pandémie de Covid-19 aura été fatale pour celui qui imite Jacques Chirac à la perfection. Son départ de la chaîne Canal+, en 2018, n'aura pas non plus aidé.

Je suis endetté par mes châteaux

Ce n'est pas la première fois qu'Yves Lecoq parle ouvertement de ses soucis d'argent. Selon les informations du magazine Closer, le comédien avait dû se séparer de l'un des quatre châteaux qui lui restait, celui de Villiers-le-Bâcle, situé dans l'Essonne, en le vendant à moitié prix - 9 millions d'euros à la place des 18 millions espérés - à Xavier Niels, le fondateur de Free. C'est cette passion immobilière qui l'a souvent mis dans l'embarras auprès des banquiers. "Je n'ai pas d'impôts sur la fortune tellement je suis endetté par mes châteaux, précisait-il en 2020 dans l'émission L'instant De Luxe. J'ai des charges pour l'entretien de ces châteaux, qui continuent à tourner, et je n'ai plus les revenus. Donc il faut le temps de vendre des choses pour pouvoir rembourser tout ça. Je n'ai pas d'argent de côté, pas d'assurance-vie. Je n'ai rien ! J'ai tout mis là-dedans."