Yves Lecoq très endetté et "sans revenus" : son patrimoine immobilier en cause

C'est devenu la spécialité de l'animateur Jordan De Luxe : tirer les vers du nez de ses invités pour savoir combien ils gagnent. Par un tour de magie dont il a le secret, le jeune homme arrive régulièrement à obtenir les salaires des personnalités, d'ordinaire peu enclines à se livrer quand il est question d'argent... Mardi 12 mai, c'était au tour d'Yves Lecoq de passer sur le gril !

L'humoriste de 74 ans, collaborateur de longue date de l'émission culte Les Guignols de l'Info sur Canal+, a répondu aux questions de l'animateur sur Non Stop People. L'occasion de faire le point sur sa carrière, lui que l'on a récemment vu dans Mask Singer. Sans projets sous le bras, il peine à joindre les deux bouts financièrement. "En ce moment, ce n'est pas terrible. Mais ça va revenir ! Quand on vous arrête du jour au lendemain comme ça, il y a des choses qui continuent à tomber (...) En ce moment, ce n'est pas très agréable, on se lève le matin pour appeler tel ou tel huissier", a-t-il relaté, se lançant dans une explication sur ce qui lui coûte tant d'argent : sa passion des châteaux.

Yves Lecoq n'a jamais caché qu'il était fan des vieilles pierres et que cela lui vidait plus les poches ! Au total, il possède un patrimoine immobilier comprenant quatre châteaux. "Je n'ai pas d'impôts sur la fortune tellement je suis endetté par mes châteaux. J'ai des charges pour l'entretien de ces châteaux, qui continuent à tourner, et je n'ai plus les revenus. Donc il faut le temps de vendre des choses pour pouvoir rembourser tout ça", a-t-il confié, en ajoutant qu'un château coûte environ 10 000 euros de frais par mois, soit 40 000 euros à trouver tous les mois dans son cas !

Malheureusement pour lui, il ne peut même pas compter sur un petit bas de laine pour s'en sortir alors qu'il a confié qu'il gagnait 20 000 euros pour Les Guignols et la même somme pour Les Grands du rire. "Je n'ai pas d'argent de côté, pas d'assurance-vie. Je n'ai rien ! J'ai tout mis là-dedans", a-t-il martelé. Pour faire face à la situation, Yves Lecoq a donc déjà vendu deux châteaux, une maison à Paris et il essaie de vendre des terres agricoles. Un patrimoine immobilier qui se réduit donc comme peau de chagrin...