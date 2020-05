Marion Game (Scènes de ménages) balance sur son salaire

La question des salaires est inévitable lorsqu'on travaille à la télé. Marion Game n'y a d'ailleurs pas échappé lundi 11 mai 2020 lors de la diffusion de son interview avec Jordan Deluxe sur Non Stop People. L'emblématique Huguette dans Scènes de ménages fait les beaux jours de M6 depuis plus de dix ans maintenant et ses disputes conjugales avec Raymond, joué par Gérard Hernandez, ont fini par payer.

"Combien on gagne, quand on fait Scènes de ménages ?", lui demande sans filtre l'animateur, avançant tout de même un salaire de 8 000 euros par mois. "Oui, ça doit être dans ces eaux-là, confirme à demi-mot la principale intéressée avant de s'empresser de refermer le sujet. Mais on s'en fout, l'important, c'est de ne pas être dans un lit avec un thermomètre et une tisane. L'important, c'est d'exulter, c'est d'y aller."

C'est le conte de fées !

Une réponse peu satisfaisante pour Jordan Deluxe, lequel insiste en lui demandant, cette fois, si le salaire a augmenté au fil des années. Mais là encore, Marion Game reste évasive, assurant que ces questions d'argent ne l'ont "jamais intéressée". Toutefois, elle précise que tous les comédiens sont logés à la même enseigne et obtiennent "le même salaire journalier". Une situation très privilégiée aux yeux de la comédienne. "C'est tellement incroyable, moi j'ai commencé ma vie, j'étais dactylo... C'est le conte de fées ! Je me dis qu'ils sont fous de nous donner tout ça." Ces 8 000 euros correspondraient donc d'après la comédienne de 81 ans à deux jours de tournage. La somme peut donc facilement monter en grade lorsqu'elle est appelée à travailler davantage. "On en fait trois (jours, NDLR) parfois", indique-t-elle.

Quoi qu'il en soit, Marion Game l'assure, elle ne se "préoccupe jamais de l'argent". "Du moment que l'on vit les choses qu'on aime, que l'on exulte tout le temps, on n'a pas besoin de pognon !", voilà sa philosophie. Et de conclure avec une phrase de sa grand-mère qui en dit long sur sa façon de vivre : "Quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a."