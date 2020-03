Gérard Hernandez (Scènes de ménages) et la vieillesse : ses tristes confidences

Depuis dix ans maintenant, il nous régale chaque soir sur M6. Dans Scènes de ménages, la célèbre pastille humoristique, Gérard Hernandez et sa complice Marion Game incarnent le couple désabusé Raymond et Huguette. Le comédien a également mené une riche carrière dans le théâtre et même dans le doublage. Il a notamment prêté sa voix à nombre de personnages de dessins animés, tels que Gonzo dans le Muppet Show, mais aussi le Grand Schtroumpf dans Les Schtroumpfs.

Gérard Hernandez a eu l'occasion de faire le point sur ses années à succès jusqu'à aujourd'hui dans l'émission L'Instant de Luxe sur Non Stop People ce mardi 3 mars 2020. Et c'est avec beaucoup de sensibilité qu'il a évoqué le temps qui passe et sa difficulté à l'accepter. "Il y a quelques années, je pouvais mettre mon chiffre à l'envers. Par exemple 82, ça faisait 28. Maintenant, même si je le mets à l'envers, ça fait vieux. À l'envers, ça fait 78. Donc 87", souligne-t-il avec un certain humour. S'il assure ne pas craindre la mort, il apparaît toutefois soucieux de "la décrépitude". "Heureusement que j'ai un truc qui marche encore, c'est la tête. Mais, il me faut une heure pour marcher... Le grand de Gaulle avait raison, c'est un naufrage", se désole-t-il en parlant de la vieillesse.

Gérard Hernandez précise ensuite sa pensée en expliquant avoir peur de "partir en kits comme chez IKEA". Mais ses plus grandes angoisses concernent "surtout les autres", et plus particulièrement son épouse Micheline. Alors que l'animateur Jordan Deluxe plaisante sur l'ambiance qu'il doit y avoir à la maison, le comédien explique qu'ils n'en "parlent pas" ensemble. "C'est pas interdit, mais il y a un côté pudique, on ne montre pas trop. Moi, mon truc, c'est de plaisanter, de déconner... Quand je déconne beaucoup, c'est que ça ne va pas", lâche-t-il les larmes aux yeux et se laissant prendre par ses émotions. C'est pourquoi il ne vaut mieux pas dire à Gérard Hernandez qu'il est "beau de vieillir". "Non ! C'est pas beau de vieillir. On en résiste plus ou moins, bien ou mal, mais c'est pas beau", tient-il à rectifier. Et de conclure : "Mais vous verrez, c'est pas un grand cadeau la vie, c'est pas un grand cadeau. (...) Vous verrez, ce qui manque, c'est cette flamme..." Des mots qui tendent à faire réfléchir et surtout à profiter de chaque instant.