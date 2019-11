Mask Singer – Abeille : Tous les indices sur la star derrière le masque

Dans Mask Singer, tous les vendredis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Le 15 novembre 2019, l'Abeille a remporté un duel contre le Lion en chantant I'm so excited de The Pointer Sisters. Qui se cache dans ce costume ? Résumé de tous les indices récoltés lors de chaque émission.

Indices du portrait de l'Abeille

L'Abeille dit : "Je suis l'Abeille, je vole de fleur en fleur, je suis insaisissable, mais pour autant, je ne passe pas inaperçue. En bonne petite fashionista, ce costume haute couture me va à la perfection sans jouer la comédie. Avec ces longs gants parsemés de bijoux dorés, ces talons hauts et cette coupe qui me donne une taille de guêpe, je vous préviens, j'en suis folle et je ne suis pas prête de le lâcher ! Et regardez-moi ce masque en plus, j'adore, ça me rend encore plus délurée et barrée que d'habitude. L'Abeille aime les belles histoires, surtout quand elles parlent de la vie de la gent féminine... Ma vie, vous la connaissez bien, je vous la raconte quand vous venez me voir, et sur les réseaux sociaux. Entre toutes mes histoires sur ma vie, mes amours et mes emmerdes, c'est quasiment une thérapie pour moi, avoir un public procure une adrénaline incomparable et même s'il fait la pluie et le beau temps, je ne connais rien de plus excitant !"



Emission du 22 novembre 2019

"Vous ne le savez peut-être pas mais l'abeille aime écrire. Lorsque je créé, or de question de tout boulier. Je note et après je balance. Les réseaux sociaux font partie de mon quotidien mais j'ai bien conscience qu'ils peuvent être dangereux à notre époque. Dans mes vidéos, vous avez vu beaucoup de guests très célèbres, dont un que vous n'attendiez pas du tout dans ce registre. Ça vous avez déjà bien fait marrer."

Indices tirés des images de l'Abeille

– L'Abeille a une démarche de mannequin

– Un chien apparaît souvent à l'écran

– Un ballon de foot apparaît auprès d'elle

– Prend la pose sous une pluie de like

Emission du 22 novembre 2019

- Un nain de jardin

Indices tirés de la performance de l'Abeille

– Des danseurs et danseuses font du vélo d'appartement

– Elle semble être une chanteuse expérimentée

Emission du 22 novembre 2019

- Chante It's oh so quiet de Betty Hutton et chante très bien

Les noms cités par le jury

Durant la diffusion des premiers indices, Jarry cite le nom de Karine Ferri. "En fait, c'est quelqu'un de très public", déclare Anggun. Jarry mentionne alors Caroline Receveur.

Dans son émission sur NRJ, l'animateur Cauet a récemment prétendu savoir qui se cachait sous le costume de l'Abeille, et ce ne serait autre que Joyce Jonathan ! "Je l'ai croisée aux NRJ Music Awards, elle est arrivée vers moi, je lui ai dit 'Alors, tu es sous le masque de l'abeille ?'. Elle a bu son verre, elle est repartie, donc je pense que c'est elle", a-t-il affirmé.

Emission du 22 novembre 2019

Question à l'Abeille : "Est-ce que vous connaissez personnellement Kev et Jarry ?" "Je vous connais tous les quatre, plus ou moins personnellement", répond-elle. Anggun pense que c'est Joyce Jonahan comme Alessandra Sublet et Kev Adams. Jarry pense que cela peut être Florence Foresti.

