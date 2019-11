Mask Singer – Lion : Tous les indices sur la star derrière le masque

Dans Mask Singer, tous les vendredis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Le 15 novembre 2019, le Lion a connu une défaite face à l'Abeille. Pour ce duel, il a chanté Sapés comme jamais de Maître Gims puis Everybody Needs Somebody to Love des Blues Brothers. Qui se cache dans ce costume ? Résumé de tous les indices récoltés lors de chaque émission.

Indices du portrait du Lion

Le Lion dit : "Je suis le Lion, j'ai l'agilité du félin, la rage du carnivore et la concentration du prédateur. Aujourd'hui avec ce costume majestueux et ces dorures, on me considère comme le roi de la savane, mais ça n'a pas toujours été le cas... croyez-moi, dans ma vie, personne ne m'a déroulé le tapis rouge. Je me suis beaucoup battu pour arriver là où j'en suis, je n'ai rien volé. Pour conquérir le monde, j'ai sillonné les routes d'Asie et d'Amérique, j'avais tellement soif de découverte ! Je suis parfois tombé, mais ça m'a forgé, alors mes chers voisins peuvent trembler ! Je vais vous prouver que j'ai l'étoffe d'un vainqueur !"



Seconds indices : "Je n'ai pas été suffisamment à la hauteur, je n'ai peut-être pas tout donné, c'est vrai que cette première prestation ressemblait à mon premier album... lui non plus n'a pas franchement convaincu. Mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus, vous allez voir que je peux puiser dans mes ressources pour transformer l'essai ! J'ai toujours eu plus d'une corde à mon arc, j'aime toucher à tout. Entreprendre et me lancer de nouveaux défis, c'est ma nature. Même si vous m'avez déjà vu changer de costume dans ma vie, je n'ai jamais retourné ma veste !"

Émission du 22 novembre 2019

"Tout petit je faisais les marchés avec ma grand-mère. Elle a été très importante pour moi. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai trouvé ma voie, même si j'en ai empruntées beaucoup pour atteindre les sommets. Au fil de mes expériences, je suis devenu un fin gourmet et je fais même partie d'un club très exclusif. J'ai un goût prononcé pour la compétition."

Indices tirés des images du Lion

– Le Lion se promène dans les jardins d'un château

– Est assis dans un fauteuil, sur fond de savane

– Pose devant plusieurs drapeaux

– Fait mine de chevaucher un cheval

– Ses gardes du corps lui déroulent le tapis rouge

– Pose devant des photos de cuisine gastronomique

– Pose devant des images de dressing rempli de vêtements

Emission du 22 novembre 2019

- Joue aux échecs

- Un panneau avec le mot "cresson" apparaît

- Les gardes du corps mangent avec des baguettes

Indices tirés de la performance du Lion

– Les danseurs sont en costume jaune

– Un visage de lion est affiché sur écran géant derrière le Lion et ses danseurs

Emission du 22 novembre 2019

- Chante We will rock you de Queen avec un mauvais accent

Les suppositions du jury

Pendant la diffusion des premiers indices, Jarry suppose qu'il s'agit d'un boxeur. Mais les seconds indices les orientent plus vers un chanteur et/ou un chef cuisinier. Jarry et Anggun pensent alors à Philippe Etchebest.

Après la première prestation, Kev Adams et sûr et certain qu'il ne s'agit pas d'un chanteur. Jarry affirme qu'il s'agit d'un homme de plus de 40 ans, car, selon lui, "la voix est mature".

Emission du 22 novembre 2019

Le jury demande au Lion si il est chef ? Il répond : "Il aime mettre la main à la pâte mais il n'est pas chef."

Kev Adams pense à l'ancien footballeur et ex-entraîneur Arsène Wenger. Alessandra Sublet pense à Sébastien Chabal, Anggun reste sur David Douillet Jarry pense à Mike Horn !

