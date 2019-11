Mask Singer – Cupcake : Tous les indices sur la star derrière le masque

Dans Mask Singer, tous les vendredis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Le 15 novembre 2019, le Cupcake a connu une défaite face au Dino. Pour ce duel, il a chanté Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni, puis California Dreamin' de The Mamas & The Papas. Qui se cache dans ce costume ? Résumé de tous les indices récoltés lors de chaque émission.

Indices du portrait du Cupcake

Le Cupcake dit : "Je suis le Cupcake ! Pleine de douceur, réconfortante mais aussi flamboyante. On dit que je suis à croquer. Depuis toute petite, j'ai besoin d'être la première, d'aller plus haut, de me dépasser. J'ai toujours eu la gagne dans les compétitions comme sur les plateaux, ça fait partie de mon tempérament. Le sport tient une place essentielle dans ma vie. L'idée d'en faire mon métier m'a beaucoup plu. Les réveils ne sont jamais difficiles, j'ai toujours envie d'aller au boulot. En plus, quelqu'un m'a dit que ça me donnait la banane !"



Seconds indices : "Certains disent que l'important, c'est de participer mais pour moi, l'important c'est de gagner, donc cette fois, je vais mettre le paquet ! Un jour, j'ai changé, j'ai voulu me tourner davantage vers les autres. J'aimais mon travail, mais aider les autres à s'améliorer, les entraîner vers la victoire, tout cela a été un vrai renouveau pour moi, j'ai eu quelques petits succès, notamment en Pologne et je n'en suis pas peu fière ! Maintenant, ce pays restera gravé dans mon coeur et je compte bien y retourner. Les réussites, ça galvanise, ça permet de voir plus grand et d'aller plus loin."

Indices du 22 novembre 2019 :

"J'ai beaucoup travaillé pour chanter aussi juste. Depuis toute petite je suis très curieuse et très travailleuse. On dit que je suis une véritable encyclopédie vivante. J'ai toujours une info à sortir, peu importe les sujets. Ça peut être une information totalement inutile. C'est pas forcément de la physique quantique. Je sais observer les gens et les imiter."

Indices tirés des images du Cupcake

– Le Cupcake prend la pose dans un décor très asiatique

– S'affiche sur des podiums

– Pose sur un plateau de télévision, devant des caméras

– Ses gardes du corps courent sur une route

– Un drapeau de la Corse apparaît

– Fait de la musculation

– Ses gardes du corps arborent le chiffre 2001 dans le dos de leur T-shirts

– Un drapeau de la Pologne

Indices du 22 novembre 2019

- Le nombre 40. A-t-elle 40 ans ?

- Le numéro 3 d'un maillot de football qui ressemble à celui de l'équipe de France.

Indices tirés de la performance du Cupcake

– De nombreux bonbons géants en décor

Le 22 novembre 2019

- Chante très bien du Céline Dion, semble l'imiter.

Les suppositions du jury

Pendant la première prestation, Kev Adams relève un accent du Sud dans la voix du Cupcake. Jarry, lui, pense à une petite fille, tandis que Alessandra Sublet imagine "une maman toute douce".

Lors des seconds indices, Jarry imagine Armande Altaï.

Lors de la deuxième prestation, le Cupcake dévoile une voix très puissante et très maîtrisée. Alessandra Sublet parle d'une "voix de dingue", tandis qu'Anggun la qualifie de "superbe chanteuse". Cependant, aucun nom de célébrités en particulier n'est cité.

Le 22 novembre 2019

Alessandra Sublet et Anggun pensent qu'il est possible que ce soit Véronique DiCaire. Anguun part finalement sur Natasha St-Pier. Jarry pense plutôt à Chimène Badi et Kev Adams à Lara Fabian.

Kev Adams demande si Cupcake vient du Canada. Il répond : "Je ne viens pas du Canada, aujourd'hui."

En bonus Camille Combal relève que Cupcake a de tous petits pieds !

