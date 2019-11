Mask Singer – Panda : Tous les indices sur la star derrière le masque

Dans Mask Singer, tous les vendredis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Le 8 novembre 2019, le Panda a remporté un duel contre l'Aigle en chantant Can't Stop the Feeling ! de Justin Timberlake. Qui se cache dans ce costume ? Résumé de tous les indices récoltés lors de chaque émission.

Indices du portrait du Panda

Le Panda dit : "La franchise, la force et le mystère sont des traits de ma personnalité. Toute mon adolescence j'ai baigné dans le rap. Les nuits, c'était direction les soirées hip-hop. En journée, rendez-vous avec les potes pour faire du breakdance. Les pas de danse, ça me connaît. J'ai été élevé au milieu de cultures diverses et variées au son de différentes langues. Je suis imprégné de tout ça d'ailleurs. La mixité et le brassage des cultures se ressentent clairement dans mon univers. C'est très jeune que j'ai eu la chance de rentrer dans la cour des grands."

Indices tirés des images du Panda

– Le panda sait danser

– Prend la pose avec une sono

– Porte de grosses chaînes en or.

– Ses gardes du corps font du skate.

– Des fans se jettent sur lui.

– Un homme grimé en Japonaise avec en toile de fond un paysage du Japon.

Indices tirés de la performance du Panda

– Un panier de basket

– Des danseurs jouent avec un ballon de basket.

– C'est une voix féminine qui a chanté le titre. Est-ce une femelle panda ?

Les noms cités par le jury

Après la diffusion des indices, Jarry a tout de suite pensé à Tal à cause de sa taille et de sa voix puissante – il a également parlé de Larusso. Mais ce n'est apparemment pas Tal, car quand Jarry a demandé au Panda s'il avait participé avec lui à l'émission L'Aventure Robinson – ce qui est le cas de Tal –, et le Panda a dit non. Jarry pense donc à Christophe Willem.

Kev Adams mise finalement sur Bilal Hassani. Alessandra Sublet pense plutôt à la très séduisante comédienne Alice Belaïdi.

De son côté, Anguun ose croire qu'il s'agit de Jenifer.